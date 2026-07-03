Rawson lanzó un plan de capacitación laboral con foco en la minería

La Municipalidad de Rawson firmó un convenio con la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) para impulsar un programa de capacitación en oficios destinado a mejorar la inserción laboral de los vecinos y responder a la creciente demanda de mano de obra que se espera con el desarrollo de la minería y otras actividades económicas en San Juan.

Munisaga firmó un convenio con la UOCRA. FOTO: DIARIO HUARPE

El acuerdo fue presentado por el intendente Carlos Munisaga junto a autoridades de la CGT y del Centro de Formación Profesional de la UOCRA, donde se dictarán los cursos.

Durante la firma, el jefe comunal destacó que el objetivo es brindar herramientas concretas para que los trabajadores puedan acceder a las oportunidades laborales que se proyectan en la provincia.

"Lo que queremos es que el pueblo de San Juan esté preparado para aprovechar las oportunidades que se visualizan con el desarrollo de la actividad minera, pero también con el crecimiento de las actividades económicas en general", sostuvo Munisaga.

Cursos con rápida salida laboral

En una primera etapa, las capacitaciones estarán orientadas a oficios como electricidad domiciliaria con conocimientos industriales, construcción en seco y plomería.

Según explicó el intendente, las inscripciones serán recibidas por el municipio y los cursos se desarrollarán de manera progresiva en el Centro de Formación Profesional de la UOCRA, que entregará certificaciones avaladas por el Ministerio de Educación.

Munisaga adelantó además que el programa continuará incorporando nuevas propuestas vinculadas a las necesidades del mercado laboral.

Entre ellas mencionó capacitaciones en topografía, manejo de maquinaria, conducción de equipos, perforación, actividades químicas y otros perfiles requeridos por la industria minera.

Ya hubo 250 inscriptos

El titular de la Oficina de Empleo de Rawson, Daniel Valenzuela, informó que la convocatoria inicial reunió a unas 250 personas interesadas en acceder a los primeros cursos.

Además, señaló que la base de datos del municipio cuenta con alrededor de 8.000 vecinos registrados desde el inicio de la actual gestión, lo que permite convocarlos cada vez que se abren nuevas capacitaciones.

Valenzuela explicó que el 60% de quienes buscan estas herramientas son jóvenes, mientras que el 40% restante corresponde a adultos que perdieron su empleo y buscan una nueva oportunidad laboral.

"Lo que busca la gente es una capacitación corta que le permita generar ingresos rápidamente", afirmó.

En ese sentido, indicó que los cursos organizados por la Oficina de Empleo suelen extenderse entre dos y tres meses e incluyen propuestas como electricidad, peluquería, barbería y manicura.

Los vecinos interesados pueden acercarse a la Oficina de Empleo, ubicada en el Complejo El Coloso de Rawson, sobre avenida España y República del Líbano, de lunes a viernes entre las 8 y las 13.

Expectativas por el crecimiento de la minería

Durante la presentación también participó el secretario general de la CGT San Juan, Eduardo Cabello, quien destacó la importancia de capacitar trabajadores para responder a la demanda que generará el crecimiento del sector minero y de las actividades vinculadas.

El dirigente señaló que no todos los trabajadores podrán desempeñarse directamente en los yacimientos, por lo que consideró clave fortalecer la formación en oficios relacionados con la construcción, la electricidad, el gas, la climatización y otros servicios.

Cabello también advirtió sobre el contexto de alta desocupación que atraviesa el sector de la construcción y sostuvo que la capacitación representa una herramienta para facilitar el acceso al mercado laboral.

Desde el municipio adelantaron que durante los próximos meses continuarán incorporando nuevos cursos con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación y empleo para los vecinos de Rawson.