La Municipalidad de Rawson prevé ampliar el sistema de control de infracciones con dispositivos móviles que permitirán detectar vehículos mal estacionados y arrojo ilegal de residuos. Según adelantó el secretario de Gobierno, Sebastián Chirino, en diálogo con DIARIO HUARPE, la nueva etapa podría comenzar en noviembre y contempla multas de entre $350.000 y $400.000 para determinadas infracciones.

El funcionario explicó que la incorporación de estos equipos permitirá ampliar los controles más allá de los puntos fijos donde actualmente funcionan las cámaras de fotomultas. Entre las conductas que se buscará detectar figuran los autos estacionados en doble fila, frente a garajes y en lugares no permitidos.

“Estos muy prontamente van a estar disponibles”, señaló Chirino al referirse a los dispositivos móviles que el municipio prepara para poner en funcionamiento.

Buscarán identificar a quienes arrojen basura en lugares prohibidos

Otro de los objetivos de la nueva etapa será reforzar los controles sobre los basurales clandestinos. Según explicó el secretario, la tecnología permitirá registrar las patentes de vehículos utilizados para arrojar residuos en espacios no habilitados e identificar a los responsables.

“Esto nos va a permitir que nosotros podamos detectar una patente en una camioneta”, afirmó Chirino, quien advirtió que llegan vehículos de otros departamentos para arrojar basura en Rawson.

El sistema busca agilizar la detección de estas conductas y avanzar con las sanciones correspondientes. La intención oficial es que los dispositivos móviles permitan intervenir en situaciones que no pueden cubrirse únicamente con las cámaras instaladas en puntos fijos.

Hasta $400.000 de multa y 50% de descuento por pago voluntario

Chirino indicó que las sanciones están establecidas mediante la unidad tributaria rawsina y que, según la infracción, los valores pueden ubicarse entre los $350.000 y los $400.000.

Además, destacó que el régimen municipal contempla una reducción del 50% cuando se realiza el pago voluntario. De esta manera, una multa de $400.000 podría quedar en $200.000, mientras que una de $350.000 se reduciría a $175.000.

El funcionario aclaró que los montos dependen de la infracción cometida y de la escala correspondiente. Los valores mencionados no fueron asignados de manera específica a cada una de las conductas que se incorporarán al sistema.

Más controles de tránsito y 20 cámaras en funcionamiento

La ampliación también contempla sumar progresivamente controles sobre el uso del cinturón de seguridad, la utilización del celular al volante y, más adelante, el exceso de velocidad.

Actualmente, Rawson cuenta con 20 dispositivos fijos en funcionamiento. Chirino explicó que la ampliación no apunta principalmente a instalar más cámaras en puntos fijos, sino a incorporar equipos móviles que permitan extender la vigilancia a otros sectores.

El sistema de fotomultas comenzó con el control de los cruces en rojo y, de acuerdo con el funcionario, la intención es avanzar hacia un esquema más amplio de fiscalización del tránsito y del espacio público.