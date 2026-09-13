La Municipalidad de Rawson lanzó nuevas capacitaciones gratuitas en el Hub Tecnológico del Centro de Desarrollo Emprendedor Manuel Lemos, con propuestas destinadas a vecinos de distintas edades e intereses.

El programa busca brindar herramientas para mejorar las oportunidades laborales, fortalecer emprendimientos y facilitar el acceso a nuevas tecnologías. Las actividades serán presenciales y no tendrán costo para los participantes.

Uno de los principales ejes estará compuesto por los Talleres TI de Empleo, Finanzas y Storytelling, orientados a desarrollar habilidades digitales vinculadas con el ámbito laboral, financiero y comercial.

El cronograma comenzará el martes 15 de septiembre, a las 11, con el Taller de Empleo. Durante la jornada se abordará la elaboración y mejora del currículum, la preparación de postulaciones y el fortalecimiento del perfil profesional.

Finanzas y comunicación

La segunda propuesta será el Taller de Finanzas Personales, previsto para el jueves 18 de septiembre a las 11. La actividad brindará herramientas para mejorar el manejo de las finanzas en la vida cotidiana.

El jueves 24 de septiembre, a las 14, será el turno de Storytelling. El encuentro estará enfocado en aprender a contar historias vinculadas con productos, conectar con el público y comunicar propuestas de manera efectiva.

Las tres capacitaciones se realizarán en la Biblioteca Popular Sur. Los participantes deberán presentarse 15 minutos antes para completar la acreditación.

Tecnología para adultos mayores

La agenda también incorpora el taller “Uso del celular para Adultos Mayores”, pensado para facilitar el aprendizaje de herramientas digitales de manera práctica y segura.

Los asistentes podrán aprender sobre funciones básicas del celular, WhatsApp, llamadas, contactos, fotos, videos, aplicaciones e internet. La propuesta apunta a favorecer la autonomía en actividades cotidianas que requieren el uso de dispositivos móviles.

Una puerta de entrada al 3D

El Hub Tecnológico sumará además “Blender – Introducción al 3D”, destinado a quienes quieran iniciarse en el diseño y la producción de contenidos digitales.

La capacitación abordará modelado, impresión y animación 3D, además de la creación de personajes para videojuegos y videos. Se dictará todos los sábados desde las 9, en la Biblioteca Popular Sur.

Para inscribirse o consultar, los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al 2644822570 o acercarse de lunes a viernes, de 8 a 13, al Centro Manuel Lemos, Tacuarí 610 (O), o a la Biblioteca Popular Sur, Mendoza 1475 (S) y Dr. Ortega.