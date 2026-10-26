Con una masiva respuesta de jóvenes, la Municipalidad de Rawson ultima los preparativos para el inicio de las clases de la Academia de Streaming, programado para este martes 27 de octubre.

Hasta la fecha, se registraron más de 100 inscripciones superando ampliamente el cupo para la realización de las clases presenciales que serán todos los martes y jueves a las 18:00 horas en el Centro de Convenciones Libertadores de América (Boulevard Sarmiento 524 Oeste, Villa Krause) y constará de ocho encuentros prácticos.

Los participantes aprenderán el manejo de cámaras, configuración de equipos, uso de software profesional como OBS Studio y vMix, y mezcla de video, audio y gráficos en tiempo real.

En diálogo sobre el alcance de la iniciativa, el secretario de Gobierno y Desarrollo Económico de la Municipalidad de Rawson, Sebastián Chirino, destacó para DIARIO HUARPE, la trascendencia de traccionar este tipo de herramientas desde el Estado municipal, dando continuidad a los cursos de community manager dictados el año pasado junto a Fundación Telecom.

"El modo tecnológico vino para quedarse. Como gobernantes debemos mejorar los canales de comunicación con el ciudadano, pero esto es también una oportunidad para muchos jóvenes y no tan jóvenes que necesitan un medio no solo para brindar un servicio, sino para crearse una oportunidad de autoempleo y autoingreso", reflexionó Chirino.

Metodología práctica y conducción docente

El curso estará a cargo de Alejandro Moreno, un referente en transmisiones en vivo que volcará su experiencia. Desde la organización destacaron que el enfoque principal será netamente operativo, permitiendo que los asistentes se familiaricen con los recursos técnicos y dinámicas de trabajo propias de un set de streaming profesional.

El dictado del taller busca consolidar una herramienta de inserción laboral rápida y desarrollo de talentos en materia de comunicación, redes sociales y producción de contenidos digitales. El flujo constante de postulantes que completaron los formularios a través de las vías virtuales y de la plataforma comunitaria reflejó el fuerte interés de jóvenes, emprendedores y creadores de contenido del departamento por capacitarse en un rubro de permanente expansión.

Al respecto, Chirino destacó que "la academia de streaming se presenta como una oportunidad para acercar herramientas concretas que permitan a nuestros jóvenes y emprendedores profesionalizar sus proyectos e insertarse en la economía digital".

Formación práctica e inserción

El programa académico está diseñado para abarcar desde los conceptos iniciales hasta el despliegue técnico en vivo, permitiendo que tanto principiantes como personas vinculadas al ámbito audiovisual potencien sus proyectos personales, comerciales o institucionales.

Por otro lado, la propuesta municipal, busca trascender la mera capacitación técnica. Chirino aclaró que la visión actual de la gestión apunta a consolidar a las instituciones intermedias "Nos parece que las instituciones, de la sociedad civil y las empresariales, están necesitando más que nunca estos espacios para tener una mejor interacción con sus miembros y asociados. Esto va en relación a fortalecer las redes de participación y comunicación", remarcó.

En esa línea, el funcionario remarcó que el objetivo central es "crear los espacios a través de los cuales hoy se da la conversación digital, que fortalece la participación democrática", destacando que el impacto de este tipo de lenguajes y formatos "no tiene techo".

Una experiencia innovadora y un formato "en construcción"

Reconociendo que se trata de un trayecto formativo no tradicional —comparándolo con saberes de oficio de manera autodidacta- Chirino valoró la generosidad de los hacedores locales como el profesor Alejandro Moreno al compartir un conocimiento altamente valorado y poco difundido.

"Confiamos plenamente en que lo que el docente hace en términos prácticos se va a poder transmitir con éxito, y la misma creatividad de los participantes nos va a ir marcando el camino", puntualizó.

Dato

Se inscribieron un total de 150 personas.