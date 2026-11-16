Ante la posibilidad de lluvias intensas y anegamientos, la Municipalidad de Rawson avanza con obras preventivas y la organización de protocolos para eventuales evacuaciones. En ese marco, el municipio informó que durante el último mes intervino casi 15 kilómetros de cunetas y desagües, además de relevar unas 200 viviendas ubicadas en sectores considerados vulnerables.

Los avances fueron presentados durante la primera reunión de trabajo entre el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) y la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (COPRE). El encuentro estuvo encabezado por el intendente Carlos Munisaga, junto al jefe de Asesores del Gobierno provincial, Rodolfo Colombo, y el director de Protección Civil de San Juan, Diego Morales.

El objetivo fue coordinar las acciones entre Provincia y Municipio para enfrentar posibles contingencias climáticas, especialmente aquellas relacionadas con precipitaciones intensas, crecidas y acumulación de agua en zonas urbanas y rurales.

Durante la reunión, Munisaga explicó que el departamento trabaja en la identificación de sectores vulnerables y en la organización de los recursos necesarios para responder ante una emergencia.

"Nuestro objetivo es llegar antes de que ocurra la emergencia. Estamos trabajando con las familias, las instituciones vecinales, las fuerzas de seguridad y las organizaciones religiosas para tener identificadas las necesidades y los lugares que podrían utilizarse ante una eventual evacuación", sostuvo el intendente.

Casi 15 kilómetros de cunetas intervenidas

Uno de los principales ejes del plan preventivo es la limpieza y recuperación de los sistemas de drenaje. Según los datos presentados por el municipio, durante los últimos 31 días trabajaron diez cuadrillas, integradas por entre seis y siete operarios, en tareas de limpieza, desmalezamiento, profundización de cunetas y recuperación de desagües.

Las intervenciones alcanzaron aproximadamente 14.980 metros de cunetas, distribuidos en 13 calles y cinco barrios. Además, se retiraron unas 3.500 toneladas de material mediante alrededor de 120 viajes de transporte.

Entre los sectores intervenidos aparecen los barrios CGT, Edilco y Teniente Silva, además de distintos tramos de las calles Mendoza, Güemes, Perona y Progreso.

También se realizaron trabajos sobre el drenaje Chaparro, donde las tareas presentan un avance del 40%, y en sectores de Calle 5, con el objetivo de facilitar el escurrimiento del agua y reducir los riesgos de anegamiento.

Relevaron 200 viviendas y preparan posibles evacuaciones

En paralelo a las obras, el municipio desplegó equipos territoriales para identificar familias que podrían necesitar asistencia ante una emergencia climática.

El relevamiento alcanzó aproximadamente 200 viviendas, principalmente en Médano de Oro y El Medanito. Los recorridos incluyeron sectores como Villa Navidad, Villa Esperanza, Barrio Quintian, Callejón La Troja, Los Surgentes, Colonia Sarmiento, Colonia Rodas y Cristo Pobre.

En cada domicilio se evaluaron las condiciones de habitabilidad, el estado de los techos, las necesidades de materiales y las posibilidades de evacuación.

La información permitirá organizar mecanismos de asistencia y establecer contactos familiares para eventuales autoevacuaciones. También se trabaja con instituciones religiosas que ofrecieron sus instalaciones como posibles centros de alojamiento, en caso de resultar necesario.

El municipio prevé extender los relevamientos a Villa San Damián, Villa Hipódromo y Lote Hogar 32.

Provincia destacó la preparación de Rawson

Durante el encuentro, Rodolfo Colombo valoró las medidas implementadas por el municipio y destacó la importancia de contar con mecanismos de prevención antes de que se produzcan emergencias.

"Hay departamentos que nos generan preocupación y otros que nos enorgullecen por cómo vienen trabajando. Rawson es uno de los que nos enorgullece", expresó el funcionario provincial.

Por su parte, Diego Morales destacó que el departamento cuenta con personal capacitado, protocolos y una estructura operativa para intervenir ante distintas contingencias.

Actualmente, Rawson dispone de una brigada permanente de Protección Civil integrada por 12 agentes y de un sistema tecnológico que permite identificar zonas de riesgo y registrar reclamos vecinales.

La herramienta utiliza antecedentes de los últimos dos años y medio, entre ellos las tormentas de agosto de 2025, cuando se contabilizaron 785 incidentes durante cuatro jornadas de precipitaciones.

A partir de esa información, el municipio busca mejorar la distribución de recursos, organizar las respuestas y coordinar con los organismos provinciales la asistencia ante posibles emergencias climáticas.