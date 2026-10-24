Rawson busca avanzar en la creación de un parque industrial propio y tomó como referencia la experiencia del municipio bonaerense de Moreno. El intendente Carlos Munisaga recibió a su par Mariel Fernández y ambos acordaron una cooperación destinada a intercambiar herramientas de gestión, planificación urbana y desarrollo productivo.

El proyecto apunta a generar un espacio que permita atraer inversiones, facilitar la radicación de nuevas empresas y ampliar las oportunidades laborales en el departamento.

Uno de los puntos centrales del encuentro fue la experiencia de Moreno en la promoción de parques industriales y áreas destinadas a concentrar actividad productiva. Rawson pretende utilizar esos antecedentes para comenzar a definir su propio modelo.

“Queremos avanzar en el proyecto de un Parque Industrial que nos permita acompañar a nuestros emprendedores, comerciantes y empresarios, promover la radicación de nuevas industrias y consolidar un departamento con mayor desarrollo económico”, expresó Munisaga.

Un parque industrial como próximo objetivo

La iniciativa todavía se encuentra en una etapa de planificación y no se informaron plazos, ubicación ni inversión prevista para su construcción.

El municipio plantea que el futuro parque pueda funcionar como herramienta para ordenar el crecimiento productivo, agregar valor a la producción local y generar condiciones para nuevas inversiones.

Munisaga sostuvo que Rawson cuenta con potencial comercial, productivo y humano, pero señaló que el desafío será convertir esas capacidades en proyectos concretos y puestos de trabajo.

El convenio con Moreno también contempla intercambio de experiencias sobre planificación territorial y políticas públicas vinculadas con el desarrollo económico.

La experiencia de Moreno que Rawson busca aprovechar

Moreno cuenta con antecedentes en el desarrollo de espacios industriales y políticas orientadas a la radicación de actividades productivas, un modelo que Rawson pretende analizar para su propio proyecto.

La cooperación permitirá compartir conocimientos técnicos y experiencias de gestión entre ambos municipios, con la posibilidad de desarrollar iniciativas conjuntas.

Además del encuentro con Munisaga, Fernández participó durante su visita a San Juan de una actividad en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, donde se abordaron temas relacionados con gestión municipal, políticas públicas y vinculación entre las universidades y el territorio.

Para Rawson, el principal desafío será ahora trasladar el acuerdo institucional a una planificación concreta del futuro parque industrial, con definiciones sobre infraestructura, ubicación, financiamiento y perfil de las empresas que podrían instalarse.