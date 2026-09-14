Ante las alertas por un escenario de mayores lluvias y posibles eventos climáticos asociados al fenómeno de El Niño, la Municipalidad de Rawson puso en funcionamiento el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM), una estructura que buscará coordinar la prevención y la respuesta del departamento frente a posibles contingencias.

El intendente Carlos Munisaga explicó en rueda de prensa que el objetivo es anticiparse a los eventos y organizar de manera conjunta el trabajo de las distintas áreas municipales, organismos provinciales, instituciones, servicios de emergencia y el sector privado.

“Estamos lanzando hoy la constitución del comité de emergencias municipal, que va a atender de manera coordinada con distintas reparticiones municipales, organismos provinciales y también con el sector privado todo lo que se viene con tanta alerta por el fenómeno de El Niño”, señaló Munisaga.

El municipio trabaja sobre canales y sectores con riesgo de anegamiento.

El COEM funcionará en el marco de la Ordenanza 854-K, sancionada en 2025, y contará con un plan de emergencia dividido en diferentes etapas. La primera estará orientada a la prevención y mitigación antes de que se produzca una situación climática de magnitud.

Munisaga remarcó que la preparación no dependerá únicamente del Estado y pidió que los vecinos también adopten medidas preventivas.

“Esto no tiene que ver solo con la acción que puedan llevar adelante los organismos gubernamentales. La comunidad también tiene que prepararse. Van a haber muchas lluvias y hay que preparar los techos”, sostuvo.

Rawson Preparado: descuentos y capacitación para reparar techos

En ese contexto, el municipio avanzará con el programa “Rawson Preparado 2026”, una iniciativa que vinculará al Gobierno municipal con ferreterías, trabajadores especializados y vecinos.

Como parte del programa, Rawson acordará con la Asociación de Ferreteros, Distribuidores y Afines de San Juan beneficios, descuentos y promociones para la compra de materiales destinados principalmente a la reparación y mantenimiento de techos. También se buscarán alternativas de financiación mediante tarjetas y entidades bancarias.

Además, se prevé capacitar a trabajadores en colocación y reparación de cubiertas, tanto para quienes ya prestan el servicio como para personas interesadas en incorporarse al rubro.

Munisaga dimensionó la necesidad de estas acciones al señalar que el departamento cuenta con unas 40.000 viviendas y que más de la mitad presenta algún tipo de problema de filtración.

“Estamos hablando de casi 25.000 viviendas que tienen problemas en sus techos. Es importante que se encare en conjunto la atención de este problema”, expresó.

A partir del miércoles 16 de septiembre, las ferreterías y los techistas interesados podrán inscribirse para integrar la red del programa y conformar un registro municipal que permita vincular a los vecinos con comercios y trabajadores adheridos.

Obras y zonas bajo seguimiento ante posibles anegamientos

Otro de los puntos centrales del COEM será la identificación de zonas con riesgo de anegamiento y la coordinación de obras preventivas.

Munisaga explicó que Rawson cuenta con canales secundarios que requieren mantenimiento permanente, entre ellos los ubicados en sectores de calle Superiora, República del Líbano y Calle 5. En esos puntos, el municipio trabaja junto al Departamento de Hidráulica para mejorar las vías de escurrimiento.

También se encuentra bajo seguimiento el sector sureste del departamento, especialmente las zonas de Médano y Medanito, debido al desnivel natural del territorio y al recorrido que realiza el agua.

“Hay barrios donde tenemos problemas cuando llueve mucho, zonas donde se hacen acumulaciones y bolsones de agua. Ahí hay que hacer obras de pozos blancos y cunetas”, explicó el intendente.

El municipio ya comenzó a relevar esos sectores y prevé destinar fondos especiales para intervenciones preventivas. Al mismo tiempo, presentará ante Hidráulica un plan de obras relacionado con canales cuya administración corresponde al organismo provincial.

Rawson cuenta además con una brigada permanente de Protección Civil, cuyos equipos técnicos participarán de las reuniones de coordinación con Provincia frente al escenario climático previsto.

Con la puesta en marcha del COEM, el municipio busca que la atención de una emergencia no comience cuando el fenómeno ya está en desarrollo, sino desde la prevención, la planificación y la coordinación previa.