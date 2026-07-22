La Municipalidad de Rawson, a través del área de Cultura y en conjunto con la Academia Sentir Sanjuanino, realizará una jornada intensiva dedicada a las danzas latinoamericanas. La propuesta combinará la fuerza de las Danzas de Herencia Afro y la elegancia de la Marinera Norteña, dos expresiones culturales de profunda identidad en el continente.

La actividad se desarrollará el próximo sábado 25 de julio en el Complejo Deportivo y Cultural La Superiora y estará a cargo de la profesora Isadora Zerbini. Los talleres estarán abiertos tanto para personas que deseen iniciarse como para bailarines con experiencia.

Talleres para distintos niveles

La jornada comenzará a las 15 horas con el taller de Marinera Norteña para principiantes. Allí se trabajarán el ritmo, los pasos básicos, los códigos propios de esta danza tradicional, el uso del pañuelo y la preparación de una posible coreografía.

A las 17 horas será el turno del nivel avanzado de Marinera Norteña, orientado al perfeccionamiento técnico. La capacitación incluirá coreografías, técnica de movimiento, uso de falda, sombrero y pañuelo, además de zapateos y faldeos característicos de este género.

Finalmente, a las 19 horas, se desarrollará el taller de Danzas de Herencia Afro, que abordará el concepto rítmico a través de cantos, tambores y danza. También se trabajarán técnicas corporales, el sentido de comunidad y el significado de los ritmos y danzas de herencia afro presentes en Latinoamérica.

Un espacio de aprendizaje e intercambio

Desde la organización destacaron que la iniciativa busca generar un espacio de formación artística, intercambio y valorización de expresiones culturales que forman parte del patrimonio latinoamericano.

La convocatoria está dirigida a bailarines, docentes, estudiantes y público en general interesado en ampliar sus conocimientos y acercarse a estas manifestaciones tradicionales.

La actividad es arancelada. Para obtener más información o realizar consultas, los interesados pueden comunicarse con el Área de Cultura de la Municipalidad de Rawson al teléfono 264 608-2306.