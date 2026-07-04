Rawson recaudó más de $54 millones en una subasta de vehículos

La municipalidad de Rawson concretó la venta total de su flota vehicular disponible en una jornada de subasta pública realizada el último viernes. El encuentro tuvo lugar en la Gerencia de Préstamos perteneciente a la Caja de Acción Social, donde se remataron 19 unidades del patrimonio local.

La recaudación alcanzó la cifra de $54.400.000, resultado de la venta de automóviles, camiones compactadores y un vehículo utilitario. Este proceso se realizó bajo un convenio de colaboración entre el municipio y el organismo provincial para asegurar transparencia e igualdad de condiciones para todos los asistentes.

Antes del evento, los interesados pudieron asistir durante cuatro días al Complejo La Superiora. Allí se realizó la exhibición de los rodados para que el público pudiera verificar el estado de las máquinas y contar con el asesoramiento técnico necesario antes de la puja final.

Con los fondos obtenidos, la gestión busca la optimización del parque automotor mediante la baja de unidades que ya finalizaron su ciclo operativo. El dinero ingresará al patrimonio municipal para fortalecer la capacidad operativa y financiar futuras inversiones en servicios destinados a los vecinos.

En la jornada estuvieron presentes Rubén Rueda, secretario de Hacienda y Finanzas, junto a Alejandro Rojas, quien se desempeña como subsecretario de Administración Tributaria. Con este resultado, el municipio reafirma su objetivo de impulsar una administración eficiente que transforme bienes en desuso en recursos útiles para la comunidad.