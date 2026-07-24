La Municipalidad de Rawson llevó adelante un nuevo operativo integral de limpieza y mantenimiento en el distrito Médano de Oro, como parte del plan permanente de intervención urbana que impulsa la gestión del intendente Carlos Munisaga para mejorar los espacios públicos y la infraestructura del departamento.

Los trabajos forman parte del plan integral que Rawson desarrolla para mejorar la zona.

Las tareas se concentraron sobre calle 11, entre América y Alfonso XIII, donde cuadrillas municipales realizaron trabajos de desmalezado, limpieza de banquinas y remoción de escombros y residuos verdes. El objetivo fue optimizar la transitabilidad, reforzar la seguridad vial y contribuir al cuidado del ambiente.

El municipio continúa con intervenciones de limpieza, nivelación de calles y recolección de residuos.

Desde el municipio destacaron que estas acciones forman parte de un programa sostenido que se desarrolla en distintos barrios y localidades de Rawson, con intervenciones periódicas destinadas a mantener limpios y ordenados los espacios comunes.

Las acciones buscan reforzar la seguridad, el orden urbano y el cuidado ambiental en Médano de Oro.

Además de este operativo, el municipio continúa ejecutando de manera permanente tareas de levantamiento de escombros, recolección de residuos verdes y nivelación de calles en diferentes sectores de Médano de Oro, respondiendo a los pedidos de los vecinos y mejorando las condiciones de circulación tanto para vehículos como para peatones.

Los operativos de limpieza se mantendrán de manera permanente en todo Rawson.

El intendente Carlos Munisaga afirmó que este tipo de trabajos forman parte de una política pública permanente. "Trabajamos todos los días para que cada zona de Rawson esté más limpia, más segura y mejor mantenida. Estas tareas no son acciones aisladas, sino parte de una política que busca mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos", expresó.

Asimismo, sostuvo que el mantenimiento urbano requiere una presencia constante del Estado municipal y adelantó que los operativos continuarán en el distrito. "Vamos a seguir fortaleciendo estas intervenciones en Médano de Oro. Al mismo tiempo mantenemos de forma permanente el levantamiento de escombros, la limpieza y la nivelación de calles porque entendemos que un municipio presente se construye estando cerca de los vecinos y dando respuestas concretas", señaló.

Finalmente, desde la Municipalidad agradecieron la colaboración de la comunidad y renovaron el pedido para que los vecinos contribuyan al cuidado de los espacios públicos, evitando arrojar residuos y acompañando las acciones que buscan consolidar un departamento más limpio, ordenado y sustentable.