El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, detalló las zonas del departamento donde se concentrarán los trabajos preventivos ante el fenómeno climático conocido como Super Niño. El municipio apunta a mejorar el escurrimiento del agua, prevenir inundaciones y reducir los riesgos para los vecinos frente a posibles precipitaciones intensas, con especial atención en tres calles principales.

“Tenemos tres calles principales por donde baja el agua de los canales: Calle 5 (Agustín Gómez), Superiora y República del Líbano. Es fundamental mantener esas redes en condiciones para evitar inundaciones cuando haya un gran volumen de agua”, explicó el jefe comunal.

Munisaga indicó que el operativo no se limitará a esos corredores, sino que también incluirá sectores puntuales donde suelen producirse acumulaciones de agua. En esos lugares, el municipio trabaja junto con los vecinos para identificar problemas y reducir las consecuencias de las lluvias.

“Hay lugares donde el agua se acumula y debemos estar atentos a cómo se distribuye. Estamos trabajando para evitar que, cuando las precipitaciones sean abundantes, el agua termine ingresando a las viviendas”, sostuvo.

Obras y prevención en los barrios

El intendente señaló que las tareas contemplan medidas de canalización, distribución del agua y prevención de anegamientos. También mencionó la ejecución de pozos blancos en zonas vulnerables, con el objetivo de favorecer la absorción del agua y evitar que llegue a las casas.

“Estamos trabajando en todas las medidas de prevención, con obras y acciones para evitar inundaciones. También buscamos mejorar las condiciones de los hogares, porque cuando llueve mucho aparecen problemas de filtraciones en los techos”, afirmó.

Acuerdos con ferreterías

Como parte de la preparación, el municipio articuló acciones con ferreterías del departamento para facilitar el acceso a materiales destinados a reparar techos y acondicionar las viviendas antes de las lluvias.

“Los ferreteros se han sumado y se diseñaron ofertas para que los vecinos puedan encontrar precios más accesibles y prepararse en sus casas”, indicó Munisaga.

La estrategia combina obras públicas, mantenimiento de los canales y colaboración con la comunidad para disminuir los riesgos ante un escenario de precipitaciones intensas. El objetivo es anticiparse a posibles anegamientos y reducir el impacto del fenómeno climático en los barrios de Rawson.