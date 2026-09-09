Médano de Oro volverá a ser escenario de una celebración que busca destacar dos productos característicos de la producción agrícola de la zona: el espárrago y el alcaucil.

La Fiesta del Espárrago y el Alcaucil 2026 reunirá a productores, trabajadores y emprendedores en una jornada que combinará producción, gastronomía, cultura y recreación.

El encuentro tendrá su jornada central el domingo 20 de septiembre, de 11 a 18 horas, en el Predio Gaucho José Dolores, ubicado sobre Ramón Franco entre calles 4 y 5, en Médano de Oro.

Durante la jornada habrá platos elaborados a base de espárragos y alcauciles, feria, ranchos de comidas y distintas propuestas para disfrutar en familia.

Gastronomía, concursos y cocina en vivo

Entre las actividades previstas se encuentra el Concurso al Mejor Plato, una propuesta que tendrá a la producción local como protagonista.

También habrá cocina en vivo a cargo del chef Mauricio Tereszko, quien mostrará distintas alternativas gastronómicas para utilizar estos productos característicos de Médano de Oro.

(Gentileza Prensa de Rawson)

La jornada contará además con la participación de productores y emprendedores, que tendrán la posibilidad de exhibir y ofrecer sus productos al público.

La agenda comenzará antes de la fiesta

La edición 2026 tendrá una programación previa vinculada tanto a la actividad productiva como a la capacitación y el intercambio entre los integrantes del sector.

El miércoles 16 de septiembre, desde las 10, se realizará el tradicional Concurso de Cortadores de Espárragos en Finca Médano de Oro. La competencia será abierta a cortadores y contará con importantes premios.

Las personas interesadas en participar podrán realizar consultas e inscripciones al 264 446-6873.

(Gentileza Prensa de Rawson)

Una jornada técnica para el sector

El viernes 18 de septiembre será el turno de la Jornada Técnica del Espárrago 2026, que se desarrollará de 14 a 19 en el Complejo Tierras Doradas de Médano de Oro.

La actividad tendrá como ejes la Innovación, el Valor y la Vinculación, y estará destinada especialmente a productores y trabajadores vinculados con la actividad esparraguera.

La jornada contará con la participación de ASAHO, la Municipalidad de Rawson, INTA, UNSJ y la Asociación de Esparragueros. Las inscripciones se realizarán a través de Lito.

El domingo será la gran celebración

El domingo 20 de septiembre llegará el momento central de la fiesta. Desde las 11 y hasta las 18, el Predio Gaucho José Dolores recibirá a vecinos y visitantes para disfrutar de una jornada dedicada a la identidad productiva de Médano de Oro.

La propuesta buscará convertirse nuevamente en una vidriera para mostrar el trabajo de productores, trabajadores y emprendedores, además de acercar al público los sabores que forman parte de la historia y la identidad de esta zona agrícola de Rawson.

Con producción, gastronomía, capacitación y entretenimiento, la Fiesta del Espárrago y el Alcaucil 2026 volverá a poner en el centro de la escena el trabajo de quienes sostienen y hacen crecer una de las actividades productivas tradicionales de Médano de Oro.