La Municipalidad de la Ciudad de Rawson realizará una nueva subasta pública de movilidades pertenecientes a su patrimonio, en el marco del convenio de colaboración vigente con la Caja de Acción Social de la Provincia de San Juan. La iniciativa tiene como objetivo optimizar el parque automotor municipal, permitiendo desafectar unidades que han cumplido su ciclo operativo y generar recursos que contribuyan a fortalecer la gestión y los servicios que presta el Estado municipal.

En esta oportunidad serán rematadas 19 movilidades, entre automóviles, camiones compactadores y utilitarios, mediante un procedimiento público, transparente y con respaldo institucional, garantizando igualdad de oportunidades para todos los participantes. La subasta se llevará a cabo el próximo 3 de julio de 2026 a las 15:00 horas en la Gerencia de Préstamos de la Caja de Acción Social, ubicada en Mendoza 451 Sur, Capital.

Como antecedente, cabe destacar que la primera subasta pública realizada por la Municipalidad de Rawson fue en noviembre de 2024. En aquella oportunidad fueron rematadas 22 movilidades municipales, alcanzando una recaudación total de $92.400.000.

Exhibición previa de los vehículos

Los interesados podrán observar personalmente cada una de las unidades los proximos días lunes 29, martes 30 de junio, miércoles 1, y jueves 2 de julio, en horario de 14:00 a 18:00 horas, en el predio ubicado sobre calle Doctor Ortega y Conector Sur, Complejo La Superiora, en el departamento Rawson.

Durante las jornadas de exhibición, personal especializado brindará asesoramiento y responderá consultas sobre el estado de las unidades, condiciones de venta, modalidades de pago y características de cada lote.

Los vehículos que serán subastados

El listado incluye:

12 automóviles Chevrolet Classic modelo 2012.

4 automóviles Chevrolet Classic modelo 2015.

5 camiones Iveco modelos 2008, 2010 y 2013.

1 utilitario Renault Kangoo Generique 1.5 DCI Furgón modelo 2008.

Los valores base establecidos para los distintos lotes oscilan entre los $300.000 y $1.000.000, mientras que algunos vehículos serán ofrecidos bajo la modalidad de base libre, permitiendo que el precio final sea determinado exclusivamente por las ofertas realizadas durante el remate.

Condiciones de participación

Quienes participen de la subasta deberán concurrir con el Documento Nacional de Identidad de la persona que realizará la compra. El día del remate será obligatorio abonar el 10% del monto total ofertado, más un 10% correspondiente a la comisión de martilleros.

Las modalidades de pago habilitadas serán contado efectivo, transferencia bancaria o Mercado Pago. No se aceptarán pagos mediante cheques ni en moneda extranjera.

Asimismo, el saldo restante deberá ser cancelado dentro de los cinco días hábiles posteriores al remate en la Tesorería de la Caja de Acción Social, ubicada en Santa Fe 10 Este, Primer Piso, en horario de 7:00 a 10:00 horas. El incumplimiento de esta condición implicará la pérdida de la seña abonada y del derecho sobre el lote adquirido.

Trámite de transferencia y retiro

Para retirar la movilidad adquirida será obligatorio presentar la boleta emitida por Tesorería con el sello de "Cancelado". Los formularios y gastos inherentes a la transferencia estarán a cargo del comprador. Además, los adjudicatarios deberán iniciar el trámite correspondiente ante la Oficina de Patrimonio de la Municipalidad de Rawson y contarán con un plazo máximo de diez días hábiles para retirar la unidad adquirida.

Desde el Municipio recuerdan que no es necesario realizar inscripciones previas ni efectuar pagos antes del día de la subasta. Asimismo, se aclaró que el precio base constituye únicamente el valor inicial desde el cual comienza la puja, siendo adjudicado cada lote al mejor postor.

Los interesados podrán realizar consultas a través de los números de WhatsApp 264 4868564 o 264 4102526. También podrán dirigirse a la Oficina de Patrimonio de la Municipalidad de Rawson, donde recibirán asesoramiento sobre los vehículos disponibles, condiciones de venta y documentación requerida para participar del remate.