La Municipalidad de la Ciudad de Rawson anunció la realización de una nueva subasta pública de vehículos pertenecientes a su patrimonio, en el marco de un convenio con la Caja de Acción Social de San Juan. En total, se pondrán a disposición 19 movilidades entre autos, utilitarios y camiones compactadores.

La iniciativa se enmarca en el proceso de modernización del parque automotor municipal impulsado por la gestión del intendente Carlos Munisaga, con el objetivo de desafectar unidades que cumplieron su ciclo operativo y generar recursos para la renovación de la flota.

Del acto de firma participaron el jefe comunal, el presidente de la Caja de Acción Social, Juan Pablo Medina, y el secretario de Hacienda y Finanzas municipal, Rubén Rueda, quienes destacaron la continuidad de mecanismos transparentes para la administración de bienes públicos.

El intendente Carlos Munisaga junto a Juan Pablo Medina (CAS) y otros funcionarios durante la firma del convenio.

Entre los vehículos incluidos en la subasta se encuentran 12 automóviles Chevrolet Corsa, un Chevrolet Classic, cinco camiones compactadores Iveco Eurocargo y una Renault Kangoo.

Como antecedente, la primera subasta realizada por el municipio en noviembre de 2024 había incluido 22 vehículos y alcanzado una recaudación de $92.400.000, fondos destinados a fortalecer la gestión y renovación del parque automotor.

Camiones compactadores forman parte del remate público.

Los vehículos podrán ser observados por los interesados del 22 al 25 de junio en el Complejo Cultural y Deportivo La Superiora, donde personal técnico brindará información sobre condiciones de venta, características y valores base.

El remate público se realizará el viernes 26 de junio a las 16:30 en la sala de subastas de la Caja de Acción Social y estará abierto a toda la comunidad.

Desde el municipio remarcaron que el procedimiento garantiza igualdad de oportunidades, transparencia y seguridad jurídica para los participantes.