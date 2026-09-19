La Municipalidad de Rawson confirmó la suspensión y reprogramación de la Fiesta del Espárrago y el Alcaucil, la tradicional celebración de Médano de Oro que estaba prevista para este domingo 20 de septiembre.

La medida fue adoptada ante la alerta meteorológica vigente por la presencia de viento Zonda intenso en San Juan, jornada para la cual se prevé un día caluroso con una temperatura máxima que alcanzará los 31°C y ráfagas de fuerte intensidad. El evento se trasladó de manera oficial para el domingo 4 de octubre.

Desde el municipio informaron que la decisión de postergar el encuentro responde a la necesidad de priorizar la seguridad de los vecinos, productores, emprendedores, artistas, trabajadores de la organización y visitantes en general.

Tras el cambio de fecha, la cita se desarrollará en el Predio Gaucho José Dolores, ubicado sobre la calle Ramón Franco, entre calles 4 y 5, en la localidad de Médano de Oro.

A pesar de la modificación en el calendario, la fiesta tendrá una nueva oportunidad para reunir a toda la comunidad en torno a la producción agrícola local, la gastronomía, la cultura y las tradiciones de Médano de Oro.

La jornada mantendrá de forma íntegra la grilla de actividades y propuestas diseñadas originalmente para poner en valor la identidad de la zona.

La programación incluirá la participación activa de productores y emprendedores, una feria artesanal, ranchos de comidas típicas, espectáculos culturales en vivo y diversas propuestas recreativas para toda la familia.

Dentro de los atractivos centrales de la grilla de actividades, se destacan el tradicional Concurso al Mejor Plato y la esperada elaboración del risotto con espárragos más grande del mundo, un clásico gastronómico del evento que contempla la preparación de miles de porciones para compartir y degustar entre los asistentes.

Finalmente, desde las autoridades de la Municipalidad de Rawson agradecieron la comprensión de toda la comunidad frente a la suspensión obligada por las condiciones del clima e invitaron formalmente a vecinos y visitantes a acompañar esta gran celebración en su nueva fecha del 4 de octubre.