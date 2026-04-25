La situación de inseguridad en las inmediaciones de las calles San Miguel y Juan Aguilar, en el departamento Rawson, ha alcanzado un punto crítico. Familias de los barrios Soeva I y II, Sutiagyf y el loteo Divino Niño Jesús mantendrán un encuentro clave este sábado 25 de abril con el comisario de la Seccional 25ª para exigir soluciones urgentes ante la reiteración de hechos delictivos violentos.

Mauricio Gordillo, referente de la Unión Vecinal del barrio Soeva I, explicó a DIARIO HUARPE que el reclamo central es la instalación de una garita policial en la zona, ante la inseguridad que aseguran vivir cotidianamente. “En pocos días hubo dos robos con armas. La Seccional 25ª queda a unos 500 metros, pero ante la cantidad de delitos pedimos una presencia fija para evitar una tragedia”, señaló.

El referente vecinal detalló además que los hechos delictivos son constantes durante la semana y se intensifican los sábados y los domingos debido a la baja iluminación y menor circulación de personas. “Se roban de todo: abren autos, se llevan mangueras y hasta mascotas. Ya no tenemos tranquilidad”, expresó.

El detonante: intentos de robo armados

Según Gordillo, el episodio que motivó el reclamo ocurrió el viernes 24 de abril alrededor de las 13:15, cuando dos delincuentes armados interceptaron a una menor de edad con intenciones de robarle el celular. La situación fue frustrada gracias a la intervención de un vecino, que utilizó su camioneta para acorralar a los asaltantes.

Tras el hecho, la Policía detuvo a Pablo Gabriel Leones Duarte (28) y a un adolescente de 16 años, y secuestró una pistola calibre .22 cargada y apta para el disparo.

A esto se suman antecedentes recientes de violencia en la zona, como el ataque a Micaela Alfaro, la joven de 20 años que recibió un disparo en la espalda en inmediaciones del barrio Güemes mientras se dirigía a una parada de colectivos.

Detalles de la reunión

Gordillo confirmó que el comisario de la Seccional 25ª, Mario Salinas, encabezará el encuentro, en el que se espera la participación de más de 700 familias de la zona.

La reunión será a las 20:00 en la intersección de calles Juan Aguilar y San Miguel. “El comisario viene a escuchar nuestro reclamo y trae una propuesta, como la posibilidad de instalar una garita en la zona. Si no obtenemos una solución concreta, evaluaremos medidas de fuerza como el corte de calles. Queremos ser escuchados”, concluyó el referente.