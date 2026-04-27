La intersección de calles San Miguel y Juan Aguilar, en Rawson, fue escenario de una reunión clave por seguridad el pasado sábado 25 de abril por la tarde. Allí, unos 100 vecinos de barrios como Soeva I y II, Sutiagyf y el loteo Divino Niño Jesús se encontraron con autoridades policiales y municipales para plantear una serie de reclamos vinculados a la prevención del delito.

Del encuentro participaron el comisario Mario Salinas, de la Seccional 25ª; el jefe policial del Distrito 3; y el secretario de Gobierno y Desarrollo Económico del municipio, Sebastián Chirino. Tras la reunión, se dispuso un refuerzo inmediato en los operativos de vigilancia.

Según detalló Salinas a DIARIO HUARPE, las primeras medidas adoptadas tras la reunión con los vecinos: “El operativo comenzó el mismo sábado por la noche, con recorridas preventivas y presencia en puntos estratégicos”. Además, explicó que sumaron apoyo de personal de la Unidad Operativa República del Líbano con motos para ampliar la cobertura en la zona.

El jefe policial también remarcó que se reforzaron los controles en horarios sensibles: “Estamos priorizando horarios de ingreso y egreso escolar, con presencia de efectivos en las inmediaciones en la escuela Fanzolato donde ocurrió el último robo a una menor. La idea es sostener esta presencia para generar mayor prevención”.

Mauricio Gordillo, referente del barrio Soeva I, señaló a este medio que el refuerzo en la vigilancia ya se hace visible en la zona. “Hemos visto presencial policial y pasar el móvil temprano y también a efectivos recorriendo a pie los alrededores”, señaló.

Sin embargo, el representante vecinal sostuvo que el reclamo central se mantiene. “El patrullaje es importante, pero no alcanza para garantizar seguridad a largo plazo”, afirmó. Por ese motivo, avanzan con un petitorio formal para solicitar la instalación de una garita policial y cámaras de vigilancia del sistema Cisem. “La idea es contar con presencia fija y monitoreo constante en la zona”, agregó.

En ese sentido, iniciaron la recolección de firmas para presentar la solicitud ante la Secretaría de Seguridad durante esta semana. “Estamos juntando firmas para formalizar el pedido y que tenga más peso”, indicó. Según Gordillo, el planteo también incluye mejoras en la iluminación pública y la colocación de reductores de velocidad sobre calle San Miguel. “De noche la zona queda muy oscura y eso genera más preocupación”, explicó.

La preocupación se intensificó tras hechos recientes, como el intento de robo armado a una menor ocurrido el viernes a la salida de una escuela y el ataque a Micaela Alfaro, la joven de 20 años en cercanías del barrio Güemes. Estos episodios reforzaron la decisión de avanzar con medidas preventivas de carácter permanente.

Desde la Policía indicaron que se iniciará el expediente correspondiente para evaluar la factibilidad de instalar la garita y las cámaras. Mientras tanto, los vecinos sostienen el reclamo y buscan que las medidas se concreten en el corto plazo.