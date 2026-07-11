Rawson vive la Fiesta del Carneo Español con tradición y producción

La Fiesta Provincial del Carneo Español 2026 quedó oficialmente inaugurada este sábado en Rawson y durante todo el fin de semana reunirá a productores, emprendedores, artesanos y familias en el Predio Gaucho José Dolores.

El acto de apertura contó con la presencia del gobernador Marcelo Orrego, el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, y la intendenta de Colonia Caroya, Córdoba, Paola Nanini, en una edición que busca poner en valor la producción local y una de las tradiciones gastronómicas más arraigadas de San Juan.

“Esta fiesta hace a nuestras raíces, a nuestra tradición. Juntamos lo que somos, nuestra identidad, nuestros recuerdos y promovemos, a partir de allí, la producción”, expresó Munisaga durante la inauguración.

El jefe comunal destacó especialmente el trabajo de productores y fábricas de embutidos que mantienen vigente la elaboración artesanal de chacinados y remarcó el vínculo iniciado con Colonia Caroya, ciudad reconocida a nivel nacional por su producción de salame típico.

En ese marco, Paola Nanini fue declarada Visita Destacada de Rawson por el Concejo Deliberante. La intendenta cordobesa destacó la importancia de reconocer y potenciar los productos de cada comunidad.

“Viniendo de una ciudad profundamente productiva, puedo asegurar que el primer paso para crecer es reconocer los productos que hacemos y la calidad de nuestros vecinos”, sostuvo.

Por su parte, Orrego señaló que este tipo de celebraciones funcionan también como una vidriera para la producción sanjuanina. “Detrás de cada plato y de cada embutido también está nuestra historia, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia y nuestras tradiciones”, afirmó.

La Fiesta Provincial del Carneo Español continuará durante ambas jornadas con entrada libre y gratuita. La propuesta incluye ranchos típicos, concursos y exposición de productores, paseo de artesanos y emprendedores, espectáculos artísticos, zona infantil, Eco Canje y un amplio patio gastronómico.

Los visitantes también podrán degustar embutidos, chacinados y distintas especialidades regionales, en una celebración que combina gastronomía, producción e identidad sanjuanina.