Con la presencia del intendente Carlos Munisaga, referentes de UNICEF y autoridades nacionales y provinciales, el municipio presentó oficialmente la iniciativa que busca diseñar, implementar y monitorear políticas con perspectiva de derechos.

La Municipalidad de Rawson concretó su presentación oficial en el programa Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA), una iniciativa impulsada por UNICEF que busca colocar a la infancia y a la juventud en el centro de la agenda pública local.

El programa, que forma parte del marco de trabajo de UNICEF en Argentina para el período 2026-2030, apunta a dotar a los gobiernos municipales de herramientas técnicas, asesoramiento y capacitación para el diseño y monitoreo de políticas integrales.

La incorporación de Rawson se consolida tras la firma de una Carta Compromiso y la puesta en marcha de un equipo técnico interdisciplinario constituido por 25 representantes de distintas dependencias comunales.

Este cuerpo tendrá la tarea de articular áreas, generar datos locales y avanzar en un diagnóstico territorial preciso. Asimismo, la medida se alinea con la conformación del Consejo Metropolitano por la Niñez y la Adolescencia del Gran San Juan, integrado también por Capital, Chimbas, Rivadavia y Santa Lucía.

El compromiso municipal y el trabajo en el territorio

Durante el acto de lanzamiento, el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, remarcó la importancia estratégica del acuerdo para la gestión departamental:

"Estamos contentos de comenzar este trabajo focalizado en el departamento y avanzar en un autodiagnóstico que será fundamental. MUNA nos permite capacitar y fortalecer nuestros equipos interdisciplinarios para abordar las problemáticas de la niñez y la adolescencia, siempre poniendo en el centro la integración, la inclusión, el crecimiento, el bienestar y, fundamentalmente, el interés superior de cada niño y cada niña", dijo el intendente.

En ese contexto, Munisaga valoró la red comunitaria que el municipio mantiene en los barrios a través de casi 30 Centros de Contención Integral: "Frente a un problema los equipos no se quedan de brazos cruzados: salen al encuentro. Hemos construido una política que busca estar cerca de las familias, integrando la asistencia social con educación, cultura, deporte, salud, infraestructura y tecnología para estar presentes antes de que una situación se transforme en algo más grave".

En relación con los desafíos venideros, el jefe comunal instó a profundizar la acción preventiva y comunitaria: "Tenemos que hacer un buen autodiagnóstico para construir políticas nuevas, mejorar la coordinación y ser cada vez más efectivos. Los problemas actuales nos exigen creatividad. No tenemos que dejar que se nos escape ningún chico, ningún pibe, ninguna piba. Hay que ir a buscarlo, acompañarlo y trabajar junto a su familia para darle oportunidades".

Acompañamiento técnico y articulación institucional

El desembarco de MUNA contempla una metodología de trabajo por etapas que incluye diagnóstico, capacitación y un plan de acción a tres años. Al respecto, Paola Llinás, consultora del equipo de Coordinación de MUNA–UNICEF, enfatizó el rol del programa como potenciador de la gestión local: "MUNA busca potenciar lo que el municipio ya viene haciendo. El proceso comienza con la conformación del equipo y el autodiagnóstico, continúa con la priorización de temas y capacitaciones, y luego permite construir planes de acción. Durante todo ese recorrido estarán acompañados para poner en el centro los derechos de las chicas y los chicos".

Por su parte, Daniel Molina, director del Área de Coordinación Federal de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, destacó el valor de la proximidad estatal:

"Lo más cercano en la vida de un pibe es el municipio. Por eso este proceso puede contribuir significativamente a fortalecer lo que Rawson ya viene haciendo e identificar cuáles son los temas urgentes. Desde la Defensoría asumimos el compromiso de acompañar al municipio y fortalecer las agendas locales".

En representación de la provincia, Agustina Zini, coordinadora de la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, celebró la articulación entre UNICEF, la Nación y el municipio, augurando una etapa de trabajo fructífero en favor de los derechos de las infancias.

Taller de autodiagnóstico y hoja de ruta

Como cierre de la jornada, la Unidad Ejecutora Municipal junto al equipo intersectorial participaron de un taller de autodiagnóstico técnico, coordinado por referentes de UNICEF para San Juan y consultoras vinculadas a la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

Esta primera instancia evaluativa permitirá sistematizar información territorial para detectar las problemáticas prioritarias de los niños, niñas y adolescentes del departamento. Con esos insumos, la comuna avanzará en la formulación de un plan de acción a tres años con metas medibles e indicadores de seguimiento.