Un sorpresivo movimiento dentro del Ministerio Público Fiscal de San Juan se concretó este martes y tendrá como protagonista al fiscal Oscar Andrés Ghilardi, quien dejó la UFI de Delitos contra la Propiedad y pasó a cumplir funciones en la Fiscalía de Menores.



El cambio comenzó a regir desde hoy y generó un nuevo reacomodamiento dentro de las unidades fiscales. En reemplazo de Ghilardi en Delitos contra la Propiedad quedó la fiscal María Paula Carena, quien hasta ahora se desempeñaba al frente de la Fiscalía de Niñez y Adolescencia.

Oscar Ghilardi jura como fiscal



Ghilardi es uno de los fiscales de primera instancia que asumieron sus funciones en 2024, tras prestar juramento ante la Corte de Justicia de San Juan. En los últimos meses tuvo intervención en distintas investigaciones vinculadas principalmente a delitos contra la propiedad. De hecho, en agosto pasado explicó públicamente detalles de una investigación por un robo ocurrido en una chacinería de Santa Lucía.

Paula Carena jura como fiscal

Por su parte, Carena venía teniendo un rol central en las investigaciones vinculadas con adolescentes. En los últimos días fue quien explicó públicamente cómo funciona en San Juan el régimen penal juvenil y la intervención de la Justicia de Menores en casos en los que aparecen involucradas personas menores de edad.

Ahora, con el nuevo esquema, Carena pasará a Delitos contra la Propiedad, mientras que Ghilardi asumirá las funciones que hasta este martes estaban bajo su órbita.

El movimiento se produce además en un momento en que la Justicia Penal Juvenil atraviesa una etapa de cambios por la entrada en vigencia del nuevo régimen nacional para adolescentes, mientras San Juan continúa aplicando su esquema procesal local.