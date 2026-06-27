Realizarán mamografías gratuitas para mujeres sin obra social

El Ministerio de Salud de San Juan realizará una nueva jornada de mamografías gratuitas destinada a mujeres que no cuentan con obra social, con el objetivo de promover la prevención y el diagnóstico temprano del cáncer de mama.

La actividad, denominada “La Tarde de las Mamografías”, se desarrollará el próximo miércoles 1 de julio, de 16:00 a 20:00 horas, y estará dirigida a mujeres de entre 40 y 70 años que cumplan con los requisitos establecidos.

La iniciativa es impulsada por la Dirección de Materno Infancia, dependiente de la Secretaría Técnica, y busca acercar una herramienta fundamental para el cuidado de la salud. Desde el área sanitaria destacaron que la detección temprana permite aumentar las posibilidades de tratamiento y recuperación.

La mamografía es un estudio radiográfico simple, no invasivo y de corta duración, que permite identificar alteraciones en las mamas incluso antes de que aparezcan síntomas visibles.

Requisitos para acceder al estudio

Podrán participar mujeres que:

Tengan entre 40 y 70 años.

No posean obra social.

No tengan antecedentes personales ni familiares de cáncer de mama.

No se hayan realizado una mamografía en los últimos 12 meses.

Las interesadas deberán solicitar un turno previamente a través de CIDI o comunicarse por WhatsApp al 264-4592201. Durante la jornada se entregarán 35 turnos por cada mamógrafo disponible.

Dónde se realizarán los estudios

Los estudios estarán disponibles en los mamógrafos distribuidos en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de ampliar el acceso en los departamentos.

Los equipos se encuentran ubicados en:

Hospital Dr. Guillermo Rawson (Capital).

Hospital Dr. César Aguilar (Caucete).

Hospital Dr. Marcial V. Quiroga (Rivadavia).

Hospital General Dra. Julieta Lanteri (Rivadavia).

Hospital San Roque (Jáchal).

Hospital 25 de Mayo (25 de Mayo).

Hospital Dr. Federico Cantoni (Pocito).

Hospital Tomás Perón (Rodeo).

Unidades Sanitarias Móviles ubicadas en CAPS Zonda, Ruta 20 y calle Basilio Nievas (Zonda).

Desde el Ministerio de Salud señalaron que la estrategia forma parte de las políticas destinadas a fortalecer la prevención y garantizar un acceso más equitativo a controles esenciales para la salud de las mujeres sanjuaninas.