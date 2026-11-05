El Gobierno de San Juan realizó tratamientos fitosanitarios contra la carpocapsa en 336 hectáreas de cultivos de membrillo en el departamento Jáchal. Las intervenciones se desarrollaron en distintas localidades mediante aplicaciones con drones y tratamientos terrestres, en el marco del Programa Provincial de Monitoreo y Control de Carpocapsa.

Las tareas estuvieron a cargo de la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación. El objetivo fue controlar una de las principales plagas que afectan a esta producción y fortalecer la sanidad de los cultivos.

Utilizaron drones para los cultivos de mayor extensión

La Provincia utilizó drones para controlar plagas en el membrillo jachallero

Las intervenciones abarcaron una superficie total de 336 hectáreas, con estrategias de aplicación adaptadas a las características y dimensiones de cada explotación agrícola. Para los terrenos de mayor extensión, se incorporaron drones como herramienta tecnológica para optimizar los tratamientos fitosanitarios.

Según informaron desde el área, esta tecnología permite mejorar la eficiencia operativa y favorecer un control más efectivo de las plagas. Las aplicaciones se realizaron con insecticidas destinados al combate de la carpocapsa.

En los sectores con superficies más pequeñas, los trabajos se concretaron mediante aplicaciones terrestres con motomochilas. Estas tareas estuvieron a cargo del personal de las cuadrillas fitosanitarias, con la supervisión de técnicos de la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos.

Asistencia técnica para pequeños productores

El operativo también contempló el acompañamiento a vecinos que cuentan con cultivos de membrillo en pequeñas superficies. Los técnicos se hicieron presentes en sus domicilios para brindar asistencia y garantizar el acompañamiento necesario durante las intervenciones.

Jáchal se destaca como el principal departamento productor de membrillo de San Juan, por lo que las acciones de control fitosanitario resultan importantes para preservar la calidad de los cultivos y contribuir al desarrollo de la actividad agrícola local.

Buscan proteger la producción de membrillo

A través de estas intervenciones, la Provincia busca fortalecer las políticas de sanidad vegetal mediante tratamientos fitosanitarios, incorporación de tecnología y acompañamiento técnico a los productores. El propósito es favorecer mejores condiciones para el desarrollo de los cultivos y contribuir a obtener una cosecha de mayor calidad.

De esta manera, las acciones apuntan a revalorizar la producción de membrillo, proteger el trabajo de los productores jachalleros y consolidar una actividad de importancia para la economía del departamento y de San Juan.