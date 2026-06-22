La Unidad de Gestión Ambiental (UGA) realizó la primera inspección participativa abierta a la comunidad en el proyecto PSJ Cobre Mendocino, ubicado en Uspallata, provincia de Mendoza. La actividad incluyó un recorrido por distintas áreas operativas donde se desarrollan tareas de exploración minera autorizadas, con la participación de autoridades provinciales, organismos técnicos, representantes del proyecto y vecinos previamente inscriptos.

De la recorrida participaron el director de Minería de mendoza, Jerónimo Shantal; el presidente ejecutivo de PSJ Cobre Mendocino, Fabián Gregorio; coordinadores de la UGA; integrantes de organismos sectoriales y más de quince miembros de la comunidad. El objetivo fue observar en terreno las tareas en ejecución y los mecanismos de control ambiental aplicados en esta etapa del proyecto.

El recorrido comenzó en la loguera del proyecto, donde los asistentes recibieron una charla sobre seguridad e higiene. Luego se brindó una explicación técnica sobre las perforaciones y las actividades vinculadas a la fase actual de exploración. Posteriormente, los participantes visitaron sectores operativos donde se desarrollan trabajos de perforación y estudios técnicos asociados al avance del proyecto.

El director de Minería, Jerónimo Shantal, destacó la participación de la comunidad en este tipo de instancias y señaló que permiten observar en terreno el desarrollo de las tareas autorizadas. También indicó que la incorporación de vecinos a la UGA fortalece el seguimiento de las distintas etapas del proyecto.

Desde la empresa, el CEO de PSJ Cobre Mendocino, Fabián Gregorio, sostuvo que la instancia permitió responder consultas de los participantes y aclarar aspectos técnicos del proyecto. Agregó que la participación comunitaria resulta clave en esta etapa de desarrollo.

El coordinador de la UGA, Nicolás Alba, afirmó que la participación ciudadana contribuye a fortalecer la transparencia y el acceso a la información ambiental. Indicó además que los asistentes pudieron observar directamente las actividades autorizadas y realizar consultas sobre los controles en curso.

Entre los participantes estuvo Lorena, enfermera y paramédica, quien señaló que su interés fue conocer los procesos vinculados al proyecto y evaluar posibles impactos en la salud de trabajadores y de la comunidad. También participó Daniel Jorge Fernández, contador y vecino de Uspallata, quien afirmó que buscó información para transmitirla a otros vecinos.

La actividad forma parte de las acciones de control y participación impulsadas por la provincia de Mendoza para el seguimiento de proyectos mineros. La UGA fue creada como un organismo técnico multisectorial que interviene en la evaluación y control de las declaraciones de impacto ambiental aprobadas por la autoridad ambiental minera, e integra instituciones provinciales, nacionales, académicas y técnicas vinculadas al proyecto.