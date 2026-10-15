La negociación salarial entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) se reanudó este jueves en San Juan, con el objetivo de resolver las diferencias que todavía mantienen por los salarios de los choferes correspondientes a mayo, junio, julio y agosto.

La reunión comenzó minutos después de las 10 en la Subsecretaría de Trabajo, en el marco de la conciliación obligatoria dictada durante el conflicto que derivó en la paralización del servicio de colectivos en la provincia.

El encuentro busca acercar posiciones entre el gremio y las empresas para alcanzar una propuesta que permita cerrar el reclamo salarial. Por el momento, los montos correspondientes a esos cuatro meses continúan pendientes de resolución.

El acuerdo que permitió levantar el paro

La nueva audiencia se realiza una semana después del entendimiento que permitió destrabar la medida de fuerza que afectó al transporte público sanjuanino durante más de un día.

En aquella negociación, que se extendió durante más de seis horas, las partes acordaron el pago del incremento salarial correspondiente a septiembre, equivalente al 10,5% respecto de los sueldos de abril. Ese entendimiento permitió que los colectivos volvieran a circular durante la tarde-noche del jueves 8 de octubre.

Desde el sector sindical señalaron que el pago de septiembre se concretó con los descuentos de ley correspondientes. Sin embargo, remarcaron que todavía deben resolverse las diferencias de los meses anteriores.

La postura de los empresarios

Durante el conflicto, desde ATAP sostuvieron que las empresas no están en condiciones de afrontar los aumentos salariales con el esquema de financiamiento actual.

Los empresarios plantearon la necesidad de revisar la estructura de costos del sistema junto con el Gobierno provincial. También mencionaron un perjuicio económico acumulado de aproximadamente $5.016 millones, además de gastos financieros y aumentos en componentes del servicio, como el combustible.

Mientras continúa la negociación, el principal interrogante es si la audiencia permitirá alcanzar una propuesta concreta para responder al reclamo de los choferes y evitar que el conflicto vuelva a escalar.