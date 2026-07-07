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Receta de cuadraditos de limón y chocolate blanco sin harina ni azúcar
POR REDACCIÓN
Si buscás una opción dulce diferente, fácil de preparar y con ingredientes más saludables, los cuadraditos de limón y chocolate blanco son una excelente alternativa. La receta no lleva harina refinada ni azúcar y combina la frescura del limón con la suavidad del chocolate blanco sin azúcar, logrando un postre húmedo y lleno de sabor.
Gracias al uso de harina de almendras, estos cuadraditos presentan una textura tierna y un aporte nutricional diferente al de las preparaciones tradicionales, por lo que resultan ideales para quienes desean reducir el consumo de harinas refinadas.
Ingredientes
2 huevos.
150 gramos de harina de almendras.
80 gramos de chocolate blanco sin azúcar, picado.
Ralladura de 2 limones.
Jugo de 1 limón.
40 gramos de manteca derretida o aceite de coco.
2 cucharadas de endulzante apto para cocción.
1 cucharadita de polvo para hornear.
1 cucharadita de esencia de vainilla.
Una pizca de sal.
Paso a paso
Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar o cubrir un molde cuadrado con papel manteca.
Batir los huevos junto con el endulzante hasta obtener una mezcla homogénea.
Incorporar la manteca derretida o el aceite de coco, la esencia de vainilla, el jugo de limón y la ralladura.
Agregar la harina de almendras, el polvo para hornear y la pizca de sal. Mezclar hasta integrar todos los ingredientes.
Sumar el chocolate blanco picado y distribuirlo de manera uniforme en la preparación.
Verter la mezcla en el molde y alisar la superficie.
Hornear entre 20 y 25 minutos, hasta que al introducir un palillo este salga con algunas migas húmedas.
Dejar enfriar completamente antes de desmoldar y cortar en cuadrados.
Consejos para que queden aún más ricos
Para intensificar el sabor cítrico, se puede agregar un poco más de ralladura de limón a la preparación.
Quienes prefieran una textura diferente pueden incorporar semillas de amapola, que aportan un leve crocante y combinan muy bien con el limón.
Otra opción es preparar una cobertura sencilla derritiendo chocolate blanco sin azúcar y distribuyéndolo sobre los cuadraditos una vez que estén completamente fríos.
Con pocos ingredientes y una elaboración muy simple, esta receta ofrece una alternativa práctica para disfrutar de un postre casero, liviano y con un equilibrio perfecto entre el dulzor del chocolate blanco y la frescura del limón.