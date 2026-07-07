Si buscás una opción dulce diferente, fácil de preparar y con ingredientes más saludables, los cuadraditos de limón y chocolate blanco son una excelente alternativa. La receta no lleva harina refinada ni azúcar y combina la frescura del limón con la suavidad del chocolate blanco sin azúcar, logrando un postre húmedo y lleno de sabor.

Gracias al uso de harina de almendras, estos cuadraditos presentan una textura tierna y un aporte nutricional diferente al de las preparaciones tradicionales, por lo que resultan ideales para quienes desean reducir el consumo de harinas refinadas.

Ingredientes

2 huevos.

150 gramos de harina de almendras.

80 gramos de chocolate blanco sin azúcar, picado.

Ralladura de 2 limones.

Jugo de 1 limón.

40 gramos de manteca derretida o aceite de coco.

2 cucharadas de endulzante apto para cocción.

1 cucharadita de polvo para hornear.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Una pizca de sal.

Paso a paso

Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar o cubrir un molde cuadrado con papel manteca. Batir los huevos junto con el endulzante hasta obtener una mezcla homogénea. Incorporar la manteca derretida o el aceite de coco, la esencia de vainilla, el jugo de limón y la ralladura. Agregar la harina de almendras, el polvo para hornear y la pizca de sal. Mezclar hasta integrar todos los ingredientes. Sumar el chocolate blanco picado y distribuirlo de manera uniforme en la preparación. Verter la mezcla en el molde y alisar la superficie. Hornear entre 20 y 25 minutos, hasta que al introducir un palillo este salga con algunas migas húmedas. Dejar enfriar completamente antes de desmoldar y cortar en cuadrados.

Consejos para que queden aún más ricos

Para intensificar el sabor cítrico, se puede agregar un poco más de ralladura de limón a la preparación.

Quienes prefieran una textura diferente pueden incorporar semillas de amapola, que aportan un leve crocante y combinan muy bien con el limón.

Otra opción es preparar una cobertura sencilla derritiendo chocolate blanco sin azúcar y distribuyéndolo sobre los cuadraditos una vez que estén completamente fríos.

Con pocos ingredientes y una elaboración muy simple, esta receta ofrece una alternativa práctica para disfrutar de un postre casero, liviano y con un equilibrio perfecto entre el dulzor del chocolate blanco y la frescura del limón.