El placer de saborear un flan ya no depende de las horas de espera frente al horno o de las complicaciones del baño María. Existe una forma de resolver el antojo dulce en apenas veinte minutos usando lo que hay en la alacena. Para quienes buscan resultados inmediatos, la clave está en aprovechar la tecnología de la cocina actual. Según explica Marisa Cortéz, es difícil resistirse a una cucharada de flan, pero prepararlo de forma tradicional suele ser un desafío: batido, caramelo, baño María y largos tiempos de cocción... La buena noticia es que hoy podés hacer un flan casero en solo 20 minutos y sin horno, con resultados igual de ricos.

La base de esta propuesta requiere cuatro huevos grandes, medio litro de leche entera, doscientos gramos de azúcar y esencia de vainilla. También se suma dulce de leche y caramelo líquido para el acabado final. La preparación inicial es idéntica para ambos métodos: se baten los huevos con el azúcar, se añade la leche y la vainilla, e incluso se puede usar un mixer para lograr una textura más fina.

Si se opta por la freidora de aire, el proceso consiste en pincelar el molde con dulce de leche y precalentar el equipo a 160 grados. Al verter la mezcla, es vital dejar un centímetro de espacio libre porque el flan crece al cocinarse. Tras quince minutos de cocción, solo resta dejarlo enfriar.

Para el microondas, la técnica varía para cuidar la consistencia. Cortéz advierte que el secreto está en la cocción: ajustar el microondas al 75% de potencia para evitar que hierva. Se debe cocinar durante cinco minutos y dejar reposar otros dos sin abrir la puerta, siguiendo luego con intervalos cortos. El flan está listo cuando queda cuajado pero ligeramente tembloroso en el centro. Esta técnica permite lograr una textura cremosa y evita que se corte.

Finalmente, para quienes deseen elevar el nivel de la receta, se recomienda incorporar ralladura de cítricos, coco rallado o reemplazar una parte de la leche por crema. Con estos métodos, el resultado es un clásico reinventado, rápido y sin complicaciones.