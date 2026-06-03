Receta de pollo a la cazadora y el secreto del vino tinto

El pollo a la cazadora es uno de esos platos que abrazan el alma cuando bajan las temperaturas. Se trata de un guiso de cocción lenta que se prepara en una sola cacerola, permitiendo que todos los sabores se integren de manera natural y casera. Para agasajar a cuatro comensales, es necesario contar con dos pata muslo y dos pechugas, además de una variedad de vegetales frescos que aportan textura y color.

La lista de ingredientes para esta receta incluye una cebolla, una zanahoria, una ramita de cebolla de verdeo, una de puerro y un pimiento rojo. También se requieren medio kilo de papa blanca, un litro de vino tinto y medio litro de salsa de tomates, junto con 50 cc de aceite de oliva, sal y pimienta a gusto.

El primer paso fundamental consiste en trocear todos los vegetales y sellar las piezas de pollo de ambos lados en la olla con el aceite, condimentando con sal y pimienta antes de retirarlas momentáneamente.

En la misma base donde se doró la carne, se deben cocinar los vegetales hasta que empiecen a tomar color. La gran clave de este plato reside en aprovechar el fondo de cocción, donde se concentran los jugos y las partes caramelizadas del sellado previo.

Para recuperar este tesoro gastronómico, se debe incorporar el vino tinto sobre la olla caliente mientras se raspa suavemente la base con una cuchara de madera. Este proceso ayuda a despegar lo que quedó adherido, logrando una salsa mucho más intensa y equilibrada.

Una vez que el alcohol del vino se haya evaporado, se reincorpora el pollo junto con las papas y la salsa de tomates. Es fundamental tapar la cacerola y dejar que el tiempo haga su trabajo hasta que las papas estén tiernas y la salsa alcance una consistencia espesa.

Durante este tramo, las papas absorben parte del líquido, transformando el guiso en una opción abundante pero liviana. Al momento de llevar a la mesa, un detalle final de una hoja de albahaca y unos hilos de aceite de oliva terminan de redondear esta experiencia clásica.