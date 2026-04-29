Receta de postre saludable de ricotta y durazno con pocas calorías

Agus Liporace, la creadora de contenidos de cocina que solo en Instagram tiene más de siete millones de seguidores, propone una solución práctica para los antojos dulces. Ella motiva a su audiencia de manera directa diciendo "saca esa lata de duraznos que tenés juntando polvo en la heladera". Su propuesta busca desmitificar las limitaciones de las dietas al asegurar "y dejá de llorar porque después de cenar no hay postre, que este es no solo rico y cremoso, sino que además es saludable".

Para la base de esta preparación se necesitan diez cucharadas de coco rallado, dos huevos y un chorrito del almíbar de los duraznos. Si se busca una versión más baja en grasas, la cocinera sugiere prescindir de esta parte ya que allí se concentra la mayor densidad lipídica del plato. El relleno se compone de seis mitades de durazno de lata, cuatrocientos gramos de ricotta y esencia de vainilla. Todo esto se integra muy bien con una licuadora o minipimer hasta lograr una consistencia cremosa.

El armado es sumamente sencillo y no requiere harinas. Se debe preparar una budinera grande con papel manteca en la base para facilitar el desmolde posterior. Primero se coloca la pasta de coco y huevo, y encima se vierte la crema de ricotta y fruta. El postre requiere unos cuarenta minutos de horno a ciento ochenta grados y luego un enfriamiento de dos a tres horas tras alcanzar la temperatura ambiente. Al desmoldar, se puede añadir una cubierta de yogurt natural y rodajitas de durazno para decorar.

En cuanto a su valor nutricional, cada una de las seis porciones aporta ciento treinta y ocho calorías si se utilizan ingredientes descremados o sin azúcar. Contiene ocho coma cuatro gramos de proteínas, ocho coma un gramos de grasas y nueve coma siete gramos de carbohidratos. Para dimensionar su aporte, la proteína de cada porción equivale a doscientos setenta centímetros cúbicos de leche descremada, dos cucharadas de queso crema o un huevo y medio. Es una alternativa real que permite disfrutar de algo dulce cuidando la salud.