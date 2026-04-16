Receta de tortas fritas sin harina ni manteca en 10 minutos
Las tortas fritas también pueden ser más livianas sin perder sabor. Una receta que elimina la harina y la manteca permite prepararlas en apenas 10 minutos, con ingredientes simples y una técnica fácil de aplicar en casa.
En esta versión, la clave está en reemplazar la harina tradicional por avena procesada, lo que aporta una alternativa más nutritiva y ligera. La preparación se completa con huevo, aceite, sal y un poco de polvo de hornear, logrando una masa suave y fácil de manejar.
Los ingredientes para hacer esta receta son:
- 1 taza de avena procesada (tipo harina de avena)
- 1 huevo
- 1 cucharada de aceite
- 1 pizca de sal
- ½ cucharadita de polvo de hornear
- Agua, cantidad necesaria
El paso a paso es simple: se mezclan los ingredientes hasta formar una masa homogénea, se agregan pequeñas cantidades de agua si es necesario y luego se forman discos que se cocinan hasta dorarse.
El resultado son tortas fritas más livianas que las tradicionales, con una textura crocante por fuera y tierna por dentro, ideales para acompañar el mate sin sumar exceso de grasas.
Además, esta alternativa permite reducir calorías y adaptar la receta a una alimentación más equilibrada, manteniendo uno de los clásicos más elegidos, especialmente en días frescos o de lluvia.
Así, con pocos ingredientes y en muy poco tiempo, es posible reinventar las tortas fritas de siempre en una versión más saludable y práctica.