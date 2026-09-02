Con apenas dos bananas, dos huevos y avena es posible preparar unas galletas caseras, fáciles y sin demasiadas complicaciones. La propuesta se presenta como una alternativa práctica para quienes buscan una opción diferente para acompañar el mate, el café o una merienda.

La receta aprovecha la textura y el dulzor natural de la banana madura, mientras que la avena funciona como base de la preparación. Además, se pueden sumar otros ingredientes al gusto, como frutos secos, semillas o chips de chocolate.

Los ingredientes

Para preparar las galletas se necesitan 2 bananas maduras, 2 huevos y avena. La cantidad de avena puede ajustarse de acuerdo con la consistencia que vaya tomando la mezcla.

El primer paso consiste en colocar las bananas en un recipiente y pisarlas hasta obtener un puré. Luego se incorporan los huevos y se mezcla todo hasta conseguir una preparación homogénea.

A continuación, se agrega la avena de a poco. Es importante hacerlo gradualmente para controlar la textura y evitar que la mezcla quede demasiado seca.

El paso a paso

Una vez lista la preparación, se forman pequeñas porciones con una cuchara y se colocan sobre una placa para horno previamente preparada.

Las porciones pueden aplastarse ligeramente para darles la forma característica de las galletas. Después, se llevan a un horno precalentado y se cocinan hasta que estén firmes y ligeramente doradas.

El tiempo de cocción puede variar según el tamaño de las galletas y el horno utilizado, por lo que conviene controlar la preparación durante los últimos minutos.

Una opción para la merienda

Estas galletas se pueden consumir recién hechas o guardar para tener una alternativa lista para el desayuno o la merienda.

La combinación de banana y avena permite preparar un bocado casero con pocos ingredientes y sin recurrir a una elaboración complicada. La avena, además, es utilizada habitualmente en recetas de este tipo por su aporte de fibra y por su capacidad para generar preparaciones más saciantes.