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Receta para preparar galletas saludables con dos bananas y avena
POR REDACCIÓN
Con apenas dos bananas, dos huevos y avena es posible preparar unas galletas caseras, fáciles y sin demasiadas complicaciones. La propuesta se presenta como una alternativa práctica para quienes buscan una opción diferente para acompañar el mate, el café o una merienda.
La receta aprovecha la textura y el dulzor natural de la banana madura, mientras que la avena funciona como base de la preparación. Además, se pueden sumar otros ingredientes al gusto, como frutos secos, semillas o chips de chocolate.
Los ingredientes
Para preparar las galletas se necesitan 2 bananas maduras, 2 huevos y avena. La cantidad de avena puede ajustarse de acuerdo con la consistencia que vaya tomando la mezcla.
El primer paso consiste en colocar las bananas en un recipiente y pisarlas hasta obtener un puré. Luego se incorporan los huevos y se mezcla todo hasta conseguir una preparación homogénea.
A continuación, se agrega la avena de a poco. Es importante hacerlo gradualmente para controlar la textura y evitar que la mezcla quede demasiado seca.
El paso a paso
Una vez lista la preparación, se forman pequeñas porciones con una cuchara y se colocan sobre una placa para horno previamente preparada.
Las porciones pueden aplastarse ligeramente para darles la forma característica de las galletas. Después, se llevan a un horno precalentado y se cocinan hasta que estén firmes y ligeramente doradas.
El tiempo de cocción puede variar según el tamaño de las galletas y el horno utilizado, por lo que conviene controlar la preparación durante los últimos minutos.
Una opción para la merienda
Estas galletas se pueden consumir recién hechas o guardar para tener una alternativa lista para el desayuno o la merienda.
La combinación de banana y avena permite preparar un bocado casero con pocos ingredientes y sin recurrir a una elaboración complicada. La avena, además, es utilizada habitualmente en recetas de este tipo por su aporte de fibra y por su capacidad para generar preparaciones más saciantes.