La lechuga, uno de los ingredientes más comunes en la cocina diaria, puede convertirse en la protagonista de múltiples recetas rápidas y sabrosas, ideales para resolver almuerzos o cenas sin complicaciones.

Una de las opciones más simples son los wraps de lechuga, donde las hojas reemplazan al pan. Para prepararlos se necesitan hojas grandes y firmes, que se pueden rellenar con pollo desmenuzado, atún, huevo, vegetales salteados, zanahoria rallada, palta o queso crema. Solo hay que lavar bien las hojas, colocar el relleno en el centro y enrollar.

Otra alternativa es la tortilla de lechuga, una variante nutritiva y fácil.

Los wraps de lechuga son una buena opción sin TACC. (Foto: Adobe Stock)

Ingredientes: 3 huevos, hojas de lechuga cortadas en tiras, cebolla picada, queso rallado, sal y condimentos.

Para hacerla, primero se saltean la cebolla y la lechuga, luego se mezclan con los huevos batidos y el queso, y se cocina en sartén hasta dorar.

También se pueden preparar rollitos de lechuga con vegetales, utilizando las hojas como envoltorio.

La tortilla de lechuga es una opción rápida. (Imagen ilustrativa)

Ingredientes sugeridos: arroz o quinoa cocida, verduras en tiras, pollo, carne o tofu.

Se arma colocando el relleno en el centro de la hoja y enrollando en forma de bocado, ideal para consumir frío o con salsas.

Para quienes buscan una opción caliente, la crema de lechuga es una alternativa distinta y reconfortante.

Esta forma de comer lechuga es muy versátil. (Foto: Free Pix)

Ingredientes: 1 planta de lechuga, 1 papa mediana, 1 puerro o cebolla, 1 diente de ajo, 750 ml de caldo de verduras, 100 ml de crema de leche (opcional), aceite de oliva o manteca, sal y pimienta.

La preparación consiste en rehogar el puerro o la cebolla junto al ajo, sumar la papa y el caldo hasta que esté tierna, incorporar la lechuga por unos minutos y luego procesar todo hasta lograr una textura cremosa. Finalmente, se ajusta la sazón y se puede agregar crema para mayor untuosidad.

Con estas opciones, la lechuga deja de ser solo una base de ensaladas y se transforma en un ingrediente versátil que permite innovar en la cocina diaria sin perder practicidad.