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Recetas con lechuga: wraps, tortilla, rollitos y crema fácil
POR REDACCIÓN
La lechuga, uno de los ingredientes más comunes en la cocina diaria, puede convertirse en la protagonista de múltiples recetas rápidas y sabrosas, ideales para resolver almuerzos o cenas sin complicaciones.
Una de las opciones más simples son los wraps de lechuga, donde las hojas reemplazan al pan. Para prepararlos se necesitan hojas grandes y firmes, que se pueden rellenar con pollo desmenuzado, atún, huevo, vegetales salteados, zanahoria rallada, palta o queso crema. Solo hay que lavar bien las hojas, colocar el relleno en el centro y enrollar.
Otra alternativa es la tortilla de lechuga, una variante nutritiva y fácil.
Ingredientes: 3 huevos, hojas de lechuga cortadas en tiras, cebolla picada, queso rallado, sal y condimentos.
Para hacerla, primero se saltean la cebolla y la lechuga, luego se mezclan con los huevos batidos y el queso, y se cocina en sartén hasta dorar.
También se pueden preparar rollitos de lechuga con vegetales, utilizando las hojas como envoltorio.
Ingredientes sugeridos: arroz o quinoa cocida, verduras en tiras, pollo, carne o tofu.
Se arma colocando el relleno en el centro de la hoja y enrollando en forma de bocado, ideal para consumir frío o con salsas.
Para quienes buscan una opción caliente, la crema de lechuga es una alternativa distinta y reconfortante.
Ingredientes: 1 planta de lechuga, 1 papa mediana, 1 puerro o cebolla, 1 diente de ajo, 750 ml de caldo de verduras, 100 ml de crema de leche (opcional), aceite de oliva o manteca, sal y pimienta.
La preparación consiste en rehogar el puerro o la cebolla junto al ajo, sumar la papa y el caldo hasta que esté tierna, incorporar la lechuga por unos minutos y luego procesar todo hasta lograr una textura cremosa. Finalmente, se ajusta la sazón y se puede agregar crema para mayor untuosidad.
Con estas opciones, la lechuga deja de ser solo una base de ensaladas y se transforma en un ingrediente versátil que permite innovar en la cocina diaria sin perder practicidad.