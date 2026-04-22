La acelga suele ser un ingrediente subestimado en la cocina diaria. Sin embargo, este vegetal posee una gran capacidad de adaptación y sirve tanto para enriquecer una sopa como para ser el corazón de una tarta o resolver una comida sencilla en cuestión de minutos.

"Tiene fama de aburrida, pero podemos hacerla deliciosa: solo hay que ponerle algo de magia cocinera" según destacan los especialistas culinarios. Para lograr mejores resultados, se recomienda utilizar tanto las hojas como los tallos, aunque estos últimos requieren más tiempo de cocción por su textura.

Además, combina perfectamente con quesos suaves, huevos y legumbres, pudiendo reemplazar a la espinaca con un gusto más terroso. Los condimentos ideales para resaltar su sabor son el ajo, el comino, el pimentón y la pimienta.

Una de las opciones más clásicas es la tarta de acelga y ricotta, que demanda unos cuarenta y cinco minutos. Para el relleno se necesita un atado de verdura cocida, doscientos gramos de ricotta, dos huevos, media cebolla salteada y condimentos como sal, pimienta y nuez moscada. Al respecto, se advierte que "es importante escurrirla, una vez cocida, para evitar el exceso de agua en las preparaciones". Una porción de este plato brinda entre tres y cuatro gramos de fibra, además de vitamina A y antioxidantes.

Para quienes buscan rapidez, el salteado con pollo y garbanzos se completa en veinticinco minutos. Se requiere una pechuga en cubos, una taza de garbanzos, ajo, media cebolla y un atado de hojas crudas en tiras que se cocinan hasta reducirse. Esta combinación aporta hierro, proteínas y hasta ocho gramos de fibra.

Otra alternativa veloz es el revuelto de acelga y huevo, listo en quince minutos. Solo basta saltear media cebolla, incorporar la verdura escurrida y mezclar con dos huevos hasta que coagulen, pudiendo sumarse queso rallado al final o terminarse en el horno.

Los buñuelos al horno representan una variante saludable que demora media hora. Se prepara una pasta con un atado de acelga picada, un huevo, dos cucharadas de harina integral, polvo de hornear y especias. Luego se hornean por veinte minutos, resultando en una opción con tres gramos de fibra que favorece la digestión.

Finalmente, el guiso con arroz y carne es ideal para días frescos y lleva treinta minutos. Se doran doscientos gramos de carne con cebolla y ajo, se agrega media lata de tomate, media taza de arroz y caldo. La acelga en tiras se incorpora a mitad de la cocción hasta que el grano esté tierno.

Para optimizar los tiempos, el vegetal puede blanquearse y congelarse hasta por tres meses. El proceso consiste en lavar y cortar hojas y tallos por separado, pasarlos por agua hirviendo y luego por agua fría antes de escurrirlos muy bien. "Es que la acelga en sí no tiene nada de complicada y eso se agradece" concluyen los expertos sobre la facilidad de integrar este alimento al menú semanal.