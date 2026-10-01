Rechazaron el intento de Alberto Fernández de anular la causa por violencia

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un nuevo planteo del expresidente Alberto Fernández para intentar anular la causa por presunta violencia de género iniciada tras la denuncia de Fabiola Yañez. La defensa buscaba que la investigación volviera prácticamente a cero a partir del apartamiento del juez Julián Ercolini.

El fallo fue dictado por mayoría por la Sala II de Casación, con los votos de Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma, mientras que Alejandro Slokar votó en disidencia. Los magistrados consideraron que la presentación de la defensa no logró demostrar una cuestión federal suficiente para habilitar una nueva revisión.

La discusión comenzó después de que Ercolini fuera apartado del expediente por una relación de “enemistad manifiesta” con Fernández que, según resolvió Casación en su momento, podía afectar su imparcialidad. A partir de esa decisión, la defensa pidió declarar nulas todas las actuaciones realizadas durante su intervención.

Sin embargo, al disponer el apartamiento de Ercolini, el propio tribunal había aclarado que la decisión no afectaba la validez de los actos ya realizados. Ese punto fue central para rechazar el planteo de nulidad y permitir que la investigación continúe.

Qué pasará ahora con la causa

El expediente quedó a cargo del juez federal Daniel Rafecas, quien deberá evaluar una serie de medidas de prueba solicitadas por la defensa y luego volver a analizar la situación procesal del expresidente. Entre las posibilidades se encuentran mantener el procesamiento, dictar una falta de mérito o disponer un sobreseimiento.

El fiscal federal Ramiro González, que encabezó la investigación, ya había considerado concluida la etapa de instrucción y solicitado que Fernández fuera enviado a juicio oral. Sin embargo, el debate todavía no comenzó debido a los diferentes planteos judiciales presentados durante el último año.

De qué está acusado Alberto Fernández

Fernández se encuentra procesado por hechos que la acusación encuadra como lesiones, violencia psicológica y amenazas coactivas contra Fabiola Yañez. Según la investigación fiscal, se le atribuyen dos episodios de presuntas agresiones físicas ocurridos en 2021 en la Quinta de Olivos, además de supuestos maltratos sostenidos en el tiempo

La acusación también sostiene que habría existido presión sobre Yañez para que no realizara una denuncia. Estas imputaciones forman parte de la causa en trámite y todavía deben ser resueltas definitivamente en sede judicial.

La estrategia de la defensa

La defensa del exmandatario sostiene que el apartamiento de Ercolini debía tener consecuencias sobre toda la investigación realizada bajo su intervención. Con ese argumento intentó que se declararan inválidas resoluciones, allanamientos, secuestros y otras medidas ordenadas durante esa etapa. infobae

Ese planteo ya había sido rechazado anteriormente por otras instancias judiciales. Ahora, Casación volvió a rechazar la nulidad y dejó vigente el expediente, que continuará bajo la conducción de Rafecas.