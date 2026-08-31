La Justicia de San Juan rechazó este lunes el pedido de libertad presentado por la defensa de Matías Marín, único acusado por el femicidio de Gemma Álvarez, y confirmó que continuará detenido con prisión preventiva mientras avanza la investigación. El imputado no participó de la audiencia, ni de manera presencial ni a través de Zoom.

La resolución estuvo a cargo del juez de Impugnación Maximiliano Blejman, quien analizó el recurso presentado por la defensora María Filomena Noriega contra la medida cautelar que había sido dictada inicialmente por el plazo de un año.

La defensa buscaba que Marín recuperara la libertad mientras continúa el proceso. Entre sus argumentos sostuvo que el acusado tiene arraigo, trabajo y familiares a cargo, con lo que intentó descartar la existencia de riesgos procesales.

Sin embargo, el fiscal de Impugnación Fabrizio Medici se opuso al planteo y sostuvo que las pruebas incorporadas hasta el momento comprometen al imputado. Además, hizo especial hincapié en el riesgo de fuga.

En ese sentido, Fiscalía recordó que Marín no se presentó voluntariamente ante las autoridades después del crimen de Gemma, sino que fue detenido horas más tarde luego de un intenso operativo de búsqueda.

La defensa planteó su estado psicológico

Durante la audiencia, la defensora también introdujo un planteo relacionado con el estado psicológico del acusado y mencionó la posibilidad de que eventualmente pueda ser considerado inimputable. Para sostener ese argumento hizo referencia al intento de quitarse la vida que habría protagonizado Marín.

Pese a los planteos, el juez Blejman consideró que no eran suficientes para desvirtuar los riesgos procesales señalados por el Ministerio Público Fiscal y rechazó el recurso.

De esta manera, quedó ratificada la prisión preventiva por un año y Marín continuará alojado en el Servicio Penitenciario Provincial mientras avanza la causa.

Un dato particular de la audiencia fue la ausencia del propio acusado. Marín no fue trasladado hasta Tribunales y tampoco siguió la audiencia de manera virtual, por lo que estuvo representado únicamente por su abogada.

El femicidio de Gemma Álvarez

Gemma Álvarez fue asesinada el 30 de julio en la zona de La Costanera, en Chimbas. De acuerdo con la investigación de Fiscalía, Marín, su expareja, la habría perseguido mientras ella se dirigía a trabajar y posteriormente la atacó con un cuchillo.

La autopsia determinó que la víctima recibió 31 puñaladas. Tras el crimen, el acusado escapó y fue detenido horas después.

Marín está imputado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, una calificación que prevé una pena de prisión perpetua en caso de ser encontrado culpable.