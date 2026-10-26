Reclaman intervención de la ONU por reiterados agravios de Milei contra el periodismo

El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) presentó una denuncia ante la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión. La organización solicitó la intervención del organismo internacional frente al deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo en Argentina y al aumento de los agravios del presidente Javier Milei contra trabajadores de prensa.

La presentación, difundida este lunes 26 de octubre, incluye un informe elaborado a partir del Monitoreo de Libertad de Expresión que FOPEA mantiene desde 2008. Los registros muestran un crecimiento sostenido de los ataques: fueron 116 en 2023, aumentaron a 179 en 2024 y llegaron a 278 durante 2025, la cifra más alta desde que comenzó el relevamiento.

Según la organización, el récord ya fue superado en lo que va de 2026. Más del 60% de las agresiones registradas durante este año fueron atribuidas al Presidente. El monitoreo contabilizó cinco casos vinculados a Milei en 2023, 56 en 2024, 119 en 2025 y 175 en lo que va de 2026.

Fopea puso especial atención en las expresiones del mandatario durante la cena anual de la Fundación Faro, el viernes 23 de octubre. En ese acto, Milei mencionó por sus nombres a los periodistas Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio, quienes habían informado sobre la causa $LIBRA. Luego, pronunció una frase que la entidad consideró una escalada en la hostilidad oficial contra la prensa: "Los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta".

Para Fopea, la utilización de imágenes asociadas con la violencia física después de identificar públicamente a periodistas representa un riesgo que excede la discusión política. La entidad advirtió que ese tipo de discurso puede legitimar agresiones de terceros y exponer a los profesionales señalados a situaciones de peligro.

Adepa reclamó respeto por el debate democrático

A su vez, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) también rechazó los nuevos ataques del Presidente contra periodistas y medios, en particular los registrados durante la cena de la Fundación Faro. La entidad señaló que las descalificaciones se suman a una escalada que ya había cuestionado en pronunciamientos anteriores.

Adepa sostuvo que, en una sociedad democrática, las réplicas, las refutaciones y las aclaraciones no deben ser reemplazadas por insultos. Quienes ejercen cargos públicos pueden cuestionar una información, discutir su contenido o responder a una publicación, pero esas diferencias no justifican los agravios personales.

El planteo coincide con la preocupación de Fopea por las consecuencias que la conducta de la máxima autoridad del país puede tener sobre el ejercicio de la libertad de expresión. La organización periodística recordó que la crítica al poder forma parte de las garantías necesarias para que la ciudadanía acceda a información sobre asuntos de interés público.

Entre los pedidos elevados a Naciones Unidas, Fopea solicitó que la Relatoría envíe una comunicación al Estado argentino, se pronuncie públicamente sobre la situación y evalúe una visita oficial al país. También pidió que recuerde al Gobierno sus obligaciones internacionales en materia de libertad de expresión y que coordine acciones con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El organismo argentino convocó, además, a dirigentes políticos, legisladores e instituciones de la República a pronunciarse frente a la escalada de agravios. Tanto Adepa como Fopea plantean que la libertad de prensa no constituye un privilegio de los periodistas, sino una garantía para toda la sociedad y para el funcionamiento de la democracia.