El Aeroparque Jorge Newbery, en Buenos Aires, comenzó este viernes con una protesta de trabajadores que generó demoras y complicaciones para los pasajeros, especialmente al momento de realizar el check-in de los vuelos de Aerolíneas Argentinas.

La medida de fuerza comenzó cerca de las 6 y se produjo en la previa del fin de semana largo, cuando se espera un importante movimiento de viajeros. El reclamo fue impulsado por el despido de Luciano Corradi, trabajador de GPS, una de las principales empresas tercerizadas que presta servicios para la aerolínea de bandera.

Los manifestantes exigieron la reincorporación inmediata del empleado, quien además se desempeñaba como delegado gremial.

Reclamo por el despido

Durante la protesta, los trabajadores realizaron cánticos y exhibieron carteles con consignas en defensa de Aerolíneas Argentinas y de sus empleados. Una de las frases que pudo verse fue: “Aerolíneas se defiende y a sus trabajadores también”.

El reclamo sostiene que la desvinculación de Corradi fue ilegal y antisindical debido a su condición de representante elegido por sus compañeros.

El trabajador despedido aseguró que su desvinculación se produjo luego de su participación en acciones contra la privatización de la empresa y la precarización laboral. “Estamos en el check-in de Aerolíneas Argentinas en Aeroparque exigiendo mi reincorporación”, expresó Corradi a través de su cuenta de X.

Habrá otra protesta el martes

La movilización de este viernes forma parte de un plan de reclamos que continuará durante los próximos días. Los trabajadores anticiparon que el martes realizarán una nueva protesta.

Según informaron, en esa jornada se prevé la participación de representantes de distintos sectores sindicales, organizaciones sociales y agrupaciones políticas.

Por el momento, la protesta de este viernes provocó demoras en el sector de check-in, en una jornada marcada por el inicio del fin de semana largo y el consecuente incremento en el movimiento de pasajeros.