En el marco del trágico siniestro aéreo que cobró la vida de siete servidores públicos en Ischigualasto, Vialidad Nacional emitió un parte de prensa urgente dirigido a la comunidad en general, fuerzas de seguridad, personal de salud y medios de comunicación que transitan hacia el departamento Valle Fértil y zonas aledañas.

Desde el organismo nacional advirtieron sobre condiciones meteorológicas extremas que afectan la transitabilidad en las rutas de la provincia, por lo que solicitaron extremar los recaudos para evitar nuevos accidentes.

Zonas afectadas y horarios de mayor riesgo

Las alertas viales rigen para lo que resta de la noche de este miércoles 29 de julio y se intensificarán durante la jornada del jueves 30 de julio, entre las 06:00 y las 12:00 horas.

Se prevé la presencia de lloviznas, densos bancos de niebla y alta probabilidad de calzada congelada en los siguientes tramos.

Ruta Nacional 150 (tramo Jáchal - Ischigualasto), por Ruta Nacional 141, la Ruta Provincial 510 y todos los accesos al departamento de Valle Fértil y accesos a la Ciudad de San Juan.

Recomendaciones obligatorias para una conducción segura

Dado el escenario de riesgo por el congelamiento del asfalto y la visibilidad reducida, Vialidad Nacional recomendó aplicar las siguientes pautas de manejo:

Ante calzada congelada (hielo): No pisar el freno: Ante una pérdida de control, levante el pie del acelerador de forma suave. Jamás clave los frenos de golpe, ya que bloqueará las ruedas y el vehículo patinará sin control.

Maniobras suaves: Evite volantazos y aceleraciones bruscas. Utilice marchas altas para evitar que las ruedas traccionen en falso.

Derrape de tracción trasera: Si la parte posterior del vehículo derrapa, gire el volante suavemente hacia el mismo lado al que se desplaza la cola del auto.

Derrape de tracción delantera: Si el vehículo no obedece al girar, enderece el volante para recuperar adherencia y luego intente girar nuevamente de forma progresiva.

Ante densos bancos de niebla: Luces adecuadas: Encienda las luces bajas y las antiniebla. Nunca use luces altas, ya que rebotan en las gotas en suspensión y generan un "efecto espejo" que anula la visibilidad.

Guías visuales: Tome como referencia la línea lateral derecha pintada en la calzada para mantenerse en el carril. Evite mirar fijamente al centro de la ruta.

Detención segura: Si la visibilidad es nula, salga de la ruta hacia una zona segura o parador. Jamás se detenga sobre la calzada ni en la banquina. Encienda las balizas únicamente si se encuentra completamente fuera del camino.

Ante lloviznas y adherencia reducida: Aumentar la distancia de seguridad (Regla de los 5 segundos): En condiciones normales, la distancia de seguimiento es de 2 a 3 segundos. Con llovizna o hielo, auméntela a un mínimo de 5 a 6 segundos (más de 100 metros a velocidad de ruta). El asfalto húmedo duplica la distancia de frenado; el hielo la multiplica por diez.

Evitar el "Aquaplaning": Las primeras lloviznas forman una capa altamente deslizante al mezclarse con el polvo y el aceite de la ruta. Reduzca la velocidad a menos de 60 km/h para evitar que los neumáticos pierdan contacto con el suelo.

Vialidad Nacional solicitó a todos los conductores acatar de manera estricta las indicaciones del personal policial y civil apostado en las rutas provinciales durante los operativos desplegados.