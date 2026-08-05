Agustín Yine, reconocido DJ de la escena musical sanjuanina, permanecerá 30 días en prisión preventiva luego de que un juez de Garantías hiciera lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal en una investigación por presunta violencia de género iniciada tras la denuncia presentada por quien era su pareja. Además, la causa fue formalizada con un plazo de investigación de tres meses.

El DJ de la escena musical sanjuanina seguirá preso. FOTO DIARIO HUARPE.

La denuncia fue radicada el 30 de julio en CAVIG. La identidad de la mujer se mantiene bajo estricta reserva para preservar su intimidad y evitar su revictimización. También se conoció durante la audiencia que la denunciante cursa un embarazo de 16 semanas.

Según la presentación realizada por la mujer, el hecho se habría originado el 29 de julio en el departamento donde ambos convivían. De acuerdo con su declaración, encontró una bolsa que contenía 24 pequeños envoltorios con un polvo blanco que creyó que era cocaína. Siempre según su versión, decidió arrojar ese contenido al inodoro, lo que provocó una fuerte discusión con Yine.

La denunciante sostuvo que, en ese contexto, el DJ la zamarreó y le manifestó que iba a tener que hacerse cargo de todo lo que había tirado. También declaró que pidió ayuda a su hermano y a los padres de Yine para que concurrieran al lugar y se lo llevaran. En su denuncia además afirmó que el imputado tendría problemas de consumo problemático.

Durante la audiencia de formalización, Yine negó esa versión. Sostuvo que la discusión comenzó porque estaba viendo en su teléfono celular un video íntimo que mantenía con otra mujer y que su pareja lo descubrió, situación que desencadenó el conflicto.

Respecto de los daños materiales, la denunciante reconoció haber roto un equipo utilizado por Yine para musicalizar eventos. En tanto, ella denunció que él rompió una computadora. El imputado rechazó esa acusación y aseguró que el equipo cayó al piso durante un forcejeo entre ambos, sin que existiera una intención de dañarlo.

La defensa presentó dos audios en los que la denunciante le comentaría a una amiga que Yine no le había pegado, sino que únicamente la había zamarreado durante la discusión. Sin embargo, el juez entendió que esos registros no permitían determinar en qué momento fueron grabados ni si correspondían a un momento posterior al hecho investigado, por lo que consideró que no alcanzaban para desvirtuar los riesgos procesales planteados por la Fiscalía. En consecuencia, ordenó la prisión preventiva por 30 días mientras continúa la investigación.

Segunda causa por violencia de género en menos de un año

La investigación representa la segunda causa por violencia de género que enfrenta Agustín Yine durante este año. Meses atrás comenzó otra investigación en CAVIG por una denuncia de amenazas agravadas por el uso de arma blanca, presentada por una ex pareja con la que había mantenido una relación antes de iniciar el vínculo con la denunciante de este expediente. Ambas investigaciones son independientes y continúan su trámite por separado.

La denuncia sobre las bolsitas será enviada a la Justicia Federal

Durante la audiencia también se informó que, una vez autorizada la investigación penal preparatoria, el Ministerio Público Fiscal remitirá copia de la denuncia a la Justicia Federal para que determine si corresponde iniciar una investigación por el hallazgo de los 24 envoltorios mencionados por la denunciante.

La Justicia Federal deberá establecer si efectivamente esas bolsitas contenían cocaína u otra sustancia prohibida y si existen elementos para avanzar en una causa por una eventual infracción a la Ley de Estupefacientes. Ese aspecto será investigado de manera independiente de la causa por presunta violencia de género.