San Juan vivió este sábado una jornada de capacitación minera que convocó a más de 1.500 personas en el predio de la empresa Acer SRL, ubicado en 9 de Julio (Las Chacritas), junto al aeropuerto. La actividad, organizada por la Agrupación Cordillera de los Andes y la firma, marcó un récord de asistencia para este tipo de eventos en la provincia, según confirmaron los organizadores.

Ante la alta demanda de inscripciones, los responsables triplicaron a último momento la cantidad de colaboradores y equipos disponibles. Para mantener el orden, los concurrentes fueron divididos en dos grupos de aproximadamente 600 personas dentro del predio, lo que permitió un flujo dinámico y seguro.

La propuesta no se limitó a una charla teórica. Los asistentes participaron en una inducción práctica con maquinaria pesada, colocada sobre piedras y tierra para simular un entorno minero real. Además, se dictaron talleres de soldadura, tornería y mecánica, orientados a mostrar las tareas cotidianas en los yacimientos.

El eje de seguridad estuvo a cargo del licenciado Cristián Gustavo López, especialista con más de 26 años de trayectoria en Salud, Seguridad, Higiene y Medio Ambiente (HSE) en la gran minería. López es auditor líder internacional en normas ISO y socio gerente de M&C Consultora, y ha trabajado en operadoras como Barrick Veladero. Toda la actividad se desarrolló bajo los estándares de Acer SRL, empresa con certificación trinorma y proveedor Tier 1.

El ministro de Minería de la provincia recorrió las instalaciones, comentaron desde la agrupaciòn. y se dirigió a los presentes: "Esta es la minería que queremos, minería con sanjuaninos, minería con gente que quiere aprender, que se quiere capacitar, que se quiere formar, que está dispuesta a hacer un sacrificio para poder tener un mejor futuro".

Claudio García, dueño de Acer SRL, también habló ante la multitud. Recordó sus inicios como operario en la mina Veladero y subrayó que la misión del empresario es devolver a la sociedad parte de lo que recibe.

Por su parte, Patricio Páez, presidente de la Agrupación Cordillera de los Andes, valoró el acompañamiento del gobierno y expresó su deseo de que se cumpla la nueva ley de proveedores locales, que establece un alto porcentaje de mano de obra sanjuanina en los proyectos mineros. Páez pidió a las operadoras que apoyen este tipo de instancias formativas para erradicar el falso concepto de que en San Juan no hay mano de obra calificada.

La jornada fue gratuita y voluntaria. Los organizadores señalaron que la respuesta masiva confirma el interés de los trabajadores por formarse en el sector, que continúa expandiéndose en la provincia.