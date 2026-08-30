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Minería

Unas 1.500 personas se capacitaron en minería en San Juan

Más de 1.500 personas participaron en la capacitación en Las Chacritas, con talleres prácticos de maquinaria pesada.

Por Lucas Laciar
Hace 1 hora

Más de 1.500 personas participaron de la jornada de formación minera. (Foto: gentileza)

San Juan vivió este sábado una jornada de capacitación minera que convocó a más de 1.500 personas en el predio de la empresa Acer SRL, ubicado en 9 de Julio (Las Chacritas), junto al aeropuerto. La actividad, organizada por la Agrupación Cordillera de los Andes y la firma, marcó un récord de asistencia para este tipo de eventos en la provincia, según confirmaron los organizadores.

Ante la alta demanda de inscripciones, los responsables triplicaron a último momento la cantidad de colaboradores y equipos disponibles. Para mantener el orden, los concurrentes fueron divididos en dos grupos de aproximadamente 600 personas dentro del predio, lo que permitió un flujo dinámico y seguro.

La propuesta no se limitó a una charla teórica. Los asistentes participaron en una inducción práctica con maquinaria pesada, colocada sobre piedras y tierra para simular un entorno minero real. Además, se dictaron talleres de soldadura, tornería y mecánica, orientados a mostrar las tareas cotidianas en los yacimientos.

El eje de seguridad estuvo a cargo del licenciado Cristián Gustavo López, especialista con más de 26 años de trayectoria en Salud, Seguridad, Higiene y Medio Ambiente (HSE) en la gran minería. López es auditor líder internacional en normas ISO y socio gerente de M&C Consultora, y ha trabajado en operadoras como Barrick Veladero. Toda la actividad se desarrolló bajo los estándares de Acer SRL, empresa con certificación trinorma y proveedor Tier 1.

El ministro de Minería de la provincia recorrió las instalaciones, comentaron desde la agrupaciòn.  y se dirigió a los presentes: "Esta es la minería que queremos, minería con sanjuaninos, minería con gente que quiere aprender, que se quiere capacitar, que se quiere formar, que está dispuesta a hacer un sacrificio para poder tener un mejor futuro".

Claudio García, dueño de Acer SRL, también habló ante la multitud. Recordó sus inicios como operario en la mina Veladero y subrayó que la misión del empresario es devolver a la sociedad parte de lo que recibe.

Por su parte, Patricio Páez, presidente de la Agrupación Cordillera de los Andes, valoró el acompañamiento del gobierno y expresó su deseo de que se cumpla la nueva ley de proveedores locales, que establece un alto porcentaje de mano de obra sanjuanina en los proyectos mineros. Páez pidió a las operadoras que apoyen este tipo de instancias formativas para erradicar el falso concepto de que en San Juan no hay mano de obra calificada.

La jornada fue gratuita y voluntaria. Los organizadores señalaron que la respuesta masiva confirma el interés de los trabajadores por formarse en el sector, que continúa expandiéndose en la provincia.

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