Récord de inscriptos para el Poder Judicial: 12.293 sanjuaninos se anotaron

El nuevo concurso de aspirantes para ingresar a la planta permanente del Poder Judicial de San Juan cerró su etapa de inscripción con una cifra que marca un fuerte crecimiento respecto del último proceso: 12.293 personas quedaron registradas para participar de la convocatoria 2026.

Del total de inscriptos, 11.518 corresponden a la Primera Circunscripción Judicial, mientras que otros 775 se anotaron para la Segunda Circunscripción, que comprende los departamentos de Jáchal e Iglesia. De esta manera, casi el 94% de los postulantes competirá por el ingreso en la Primera Circunscripción y poco más del 6% lo hará por la Segunda.

La cantidad de anotados también permite dimensionar el interés que genera el ingreso al Poder Judicial. En el concurso realizado en 2022 se habían inscripto 9.955 personas, según los datos oficiales del proceso. Es decir, en esta nueva convocatoria hay 2.338 inscriptos más, lo que representa un incremento cercano al 24%.

El antecedente de 2022 también muestra la magnitud del filtro que deberán atravesar quienes ahora buscan ingresar. De los 9.955 anotados de aquel concurso, 5.233 llegaron a rendir las evaluaciones, mientras que 541 lograron aprobar las distintas instancias y quedaron en condiciones de integrar la lista. Finalmente, 303 permanecieron en el listado y 238 ingresaron al Poder Judicial.

El concurso 2026 fue diseñado para cubrir futuros cargos de planta permanente correspondientes al personal Administrativo y Técnico y contempla cinco instancias eliminatorias. La Corte de Justicia estableció que los aspirantes deberán avanzar progresivamente, aprobando cada etapa para poder continuar en competencia.

La primera prueba será de dactilografía. Los postulantes deberán escribir correctamente 100 palabras de un texto jurídico en un plazo de cuatro minutos. Luego llegará la evaluación de ortografía, en la que deberán corregir un texto con errores en cinco minutos.

La tercera instancia será un curso virtual obligatorio, asincrónico y autogestionado, compuesto por nueve módulos sobre distintas ramas del Derecho y contenidos vinculados con el funcionamiento del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y la mediación.

Después llegará la prueba de conocimientos teóricos, que tendrá 100 preguntas y exigirá un mínimo de 71 respuestas correctas en 75 minutos. Finalmente, quienes superen todas las etapas deberán asistir obligatoriamente a una entrevista personal.

Una de las principales novedades de esta convocatoria es que, por primera vez, habrá dos sedes para rendir los exámenes, diferenciadas según la circunscripción elegida. Para la Primera Circunscripción se utilizará la Sede Académica del Poder Judicial, ubicada en el Club Sirio Libanés, mientras que quienes se hayan inscripto para la Segunda Circunscripción rendirán en San José de Jáchal.

Además, cada aspirante solo puede participar por una de las dos circunscripciones. Para quienes optaron por Jáchal e Iglesia, el Poder Judicial estableció como requisito contar con domicilio en alguno de esos departamentos.

Con los 12.293 inscriptos ya contabilizados, comienza ahora una nueva etapa de un concurso que tendrá una competencia todavía mayor que la registrada cuatro años atrás. El antecedente de 2022 anticipa que solo una parte de los anotados llegará hasta las últimas instancias, por lo que el desafío para los postulantes será superar una carrera de sucesivos filtros.