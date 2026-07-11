Recortarán por más de $3 millones la pensión de Cristina Kirchner

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó que Cristina Kirchner volverá a percibir una asignación mensual bruta de $15.683.154,06 a partir de agosto. No obstante, el Gobierno nacional determinó la aplicación inmediata de dos descuentos específicos sobre este total, fundamentados en una medida cautelar judicial. Esta resolución ocurre tras la suspensión de sus beneficios en noviembre de 2024 como consecuencia de la sentencia en la causa Vialidad.

La primera deducción implica que el Estado dejará de abonar "el pago del adicional por zona austral" bajo el argumento de que la ex jefa de Estado cumple su arresto domiciliario en la ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, se estableció un descuento mensual de $3.136.630,81 destinado a recuperar un total de $660.052.338,87, cifra que el organismo previsional considera percibida de forma indebida durante los últimos años.

Si bien la ANSES acatará el restablecimiento provisorio de la jubilación como ex presidenta y la pensión por el fallecimiento de Néstor Kirchner, el Ministerio de Capital Humano mantiene su apelación ante la Corte Suprema.

Desde el organismo sostienen que este régimen es un reconocimiento al "honor, mérito y buen desempeño en el cargo" y consideran que dichas condiciones son incompatibles con una condena firme por delitos contra la administración pública.