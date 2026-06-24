Una investigación por presunto tráfico ilícito de bienes culturales permitió recuperar más de 200 documentos históricos vinculados a figuras fundamentales de la historia argentina, entre ellas el General José de San Martín, Juan Manuel de Rosas y Juan Martín de Pueyrredón. El material estaba siendo ofrecido en una subasta con una valuación cercana a los 100 mil dólares.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Policía Federal Argentina (PFA), quienes detectaron que las piezas históricas eran promocionadas a través de una casa de subastas ubicada en el barrio porteño de Recoleta.

La investigación comenzó a partir de las tareas de monitoreo que realiza el Departamento Protección del Patrimonio Cultural de la fuerza federal sobre sitios web de ventas y subastas, con el objetivo de prevenir el comercio ilegal de bienes patrimoniales.

Cartas, fotografías y libros de gran valor histórico

Los investigadores identificaron un lote compuesto por más de 200 documentos históricos que incluían cartas manuscritas, fotografías, libros, recortes periodísticos y documentación relacionada con organismos públicos e instituciones argentinas.

Entre las piezas más relevantes se encontraban cartas atribuidas al General José de San Martín, Juan Manuel de Rosas, Juan Martín de Pueyrredón, Carlos María de Alvear y Gregorio Aráoz de Lamadrid, entre otras personalidades que tuvieron un papel determinante en la construcción del país.

Según se informó, las características de los documentos, su antigüedad, tipografía, sellos oficiales y estado de conservación indicaban que podrían estar alcanzados por las disposiciones de la Ley N.º 15.930, normativa que protege la documentación histórica bajo la órbita del Archivo General de la Nación.

Allanamiento y recuperación del patrimonio

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 4, a cargo del juez Ariel Lijo, ordenó un allanamiento en el lugar donde se encontraban los documentos.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron la totalidad del material histórico, evitando que fuera vendido y dispersado en el mercado privado. Posteriormente, la documentación fue trasladada a una dependencia policial, donde quedó resguardada como depósito judicial.

Ahora serán sometidos a pericias

Las autoridades judiciales dispusieron que los documentos recuperados sean sometidos a pericias especializadas para determinar su autenticidad, procedencia y valor patrimonial.

El hallazgo representa uno de los operativos más importantes de los últimos tiempos en materia de protección del patrimonio documental argentino y permitió preservar piezas que forman parte de la memoria histórica nacional.

Las investigaciones continúan para establecer cómo llegaron los documentos al circuito comercial y determinar posibles responsabilidades en la tentativa de venta de este valioso material histórico.