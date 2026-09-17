La kinesiología deportiva no empieza ni termina con una lesión. Su objetivo también es acompañar al deportista durante la recuperación, respetar los tiempos biológicos y determinar cuándo está realmente preparado para volver a entrenar o competir. Así lo explicó Jorge Centeno, kinesiólogo especializado en deporte, en Salud & Bienestar.

A diferencia de una rehabilitación convencional, esta área requiere conocer las exigencias y los mecanismos de lesión propios de cada disciplina.

“El entendimiento de las lesiones que tiene cada deporte hace que yo maneje tiempos, etapas y procesos de rehabilitación diferentes”, señaló.

Entre las consultas más frecuentes aparecen lesiones de miembros inferiores, como esguinces de tobillo y problemas de rodilla o cadera, además de molestias lumbares. En deportes como el vóley también son habituales las lesiones de hombro.

Recuperarse no significa solamente dejar de sentir dolor

Cuando un deportista llega al consultorio, la evaluación contempla la lesión, la edad, cuánto tiempo lleva practicando la actividad y su condición física previa. Centeno remarcó que cada tejido necesita un período de curación que debe respetarse: “Hay tiempos establecidos biológicos”.

Jorge Centeno, kinesiólogo especializado en deporte.

Durante la recuperación, el movimiento tiene un lugar central. La fuerza, la movilidad y el trabajo del resto del cuerpo permiten sostener capacidades mientras se recupera la zona afectada.

Para conocer la evolución se realizan evaluaciones de fuerza, estabilidad, equilibrio y coordinación periódicamente. Los plazos previstos son orientativos y pueden modificarse según la respuesta de cada persona.

Uno de los principales errores aparece cuando disminuye el dolor.

“Nos confundimos y creemos: como baja el dolor, estoy recuperado”, advirtió Centeno.

Volver antes de tiempo puede aumentar el riesgo de agravar el problema o sufrir una nueva lesión.

El regreso seguro también se entrena

La ansiedad por competir puede llevar a acelerar los tiempos. Por eso, el profesional también cumple una tarea educativa para que el deportista comprenda qué sucede en su cuerpo.

Centeno también destacó el crecimiento de la kinesiología deportiva en los clubes sanjuaninos. En una competencia nacional de hockey observó que los equipos de San Juan contaban con kinesiólogos.

“Es muy importante nuestra participación y hoy el reconocimiento que tiene la actividad que hacemos nosotros como kinesiólogos”, afirmó.

El trabajo junto a profesores busca recuperar y prevenir lesiones y preparar al deportista. Para Centeno, esta tarea debería llegar también a categorías infantiles para generar hábitos saludables.

La recomendación alcanza tanto a deportistas competitivos como recreativos: prestar atención a molestias y consultar antes de llevarlos al límite. “Es aprender a escucharse ellos mismos, a escuchar mi cuerpo”, resumió.

La rehabilitación, entonces, no finaliza simplemente cuando desaparece el dolor. El verdadero objetivo es recuperar las capacidades necesarias para volver a la actividad de manera progresiva, segura y acorde a las exigencias de cada deporte.

Dato

Salud & Bienestar se transmite por HUARPE TV, señal 19.2 de TDA, y también puede verse a través de Kick y YouTube.