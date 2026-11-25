Una nueva recusación volvió a complicar el avance de la causa conocida como Acueducto Gran Tulum. Este martes, los abogados Nasser Usair y Juan Pablo Ortega presentaron un planteo contra el juez de Cámara Eduardo Raed, quien debía intervenir para resolver si la jueza de Garantías Mónica Lucero puede continuar al frente de la investigación. Ahora, la Oficina Judicial deberá sortear a otro magistrado para que determine si Raed está en condiciones de resolver esa primera recusación.

El planteo de los defensores se sostiene en dos argumentos. Por un lado, señalaron que Raed ya se expidió sobre una primera recusación contra Lucero dentro de esta misma causa. Por otro, manifestaron que entienden que existe una relación de amistad entre el camarista y la magistrada, un vínculo que, a criterio de los abogados, podría comprometer su imparcialidad.

Sin embargo, que Raed fuera el encargado de intervenir en esta instancia no fue una designación realizada a partir de este nuevo planteo. La Oficina Judicial había sorteado desde el comienzo a los jueces de Cámara que debían intervenir ante eventuales recusaciones. Por ese mecanismo, cada vez que se presenta un cuestionamiento contra un magistrado, debe resolver el juez previamente sorteado.

Con esta nueva presentación, el procedimiento deberá repetirse. La Oficina Judicial tendrá que sortear a otro juez de Cámara para que analice los argumentos de Usair y Ortega y determine si Raed puede o no intervenir en la recusación contra Lucero. Recién después podrá avanzar la revisión de la situación de la jueza de Garantías.

Una causa que volvió a foja cero

La nueva presentación se produce después de que el pasado 17 de noviembre Lucero hiciera lugar parcialmente a un pedido de nulidad de las defensas y declarara nulas todas las actuaciones realizadas desde el 13 de octubre, incluidas las jornadas de la audiencia de formalización.

La magistrada tomó esa decisión luego de que los abogados cuestionaran que una recusación presentada en su contra no hubiera sido remitida al Tribunal de Impugnación, como establece el procedimiento. Por eso, ordenó enviar los antecedentes a ese organismo para que se determine si debe continuar al frente del expediente.

El conflicto ya había provocado que la audiencia de formalización quedara sin efecto. Durante las jornadas del 10 y 11 de noviembre, la Fiscalía, encabezada por Sebastián Gómez, había expuesto los hechos atribuidos a los investigados y solicitado avanzar con las imputaciones. Sin embargo, los planteos de las defensas frenaron el procedimiento.

Entre las personas alcanzadas por la investigación se encuentran el exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac, el diputado nacional Cristian Andino y exfuncionarios de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), entre otros.

Tras la resolución de Lucero, el fiscal Sebastián Gómez adelantó que el Ministerio Público Fiscal volverá a solicitar una audiencia de formalización, aunque primero deberá definirse qué magistrado estará a cargo del expediente.

Ahora, con la recusación de Raed, se abre una nueva instancia judicial que deberá resolverse antes de que el Tribunal de Impugnación pueda avanzar sobre el planteo contra Lucero. Mientras tanto, la investigación por las presuntas irregularidades en la licitación, contratación y ejecución del Acueducto Gran Tulum continúa sin una formalización concretada.