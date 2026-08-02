Las personas con discapacidad en San Juan podrán continuar utilizando sus pases gratuitos de transporte público aun si sus certificados se encuentran vencidos. Tras el vencimiento del acuerdo anterior estipulado para el 31 de julio, el Gobierno provincial confirmó una nueva extensión que otorgará cinco meses adicionales de validez, garantizando el beneficio en todas las líneas de la Red Tulum hasta el 31 de diciembre de 2026 inclusive.

La medida surge de una labor coordinada entre la Dirección de Personas con Discapacidad, la Secretaría de Tránsito y Transporte y la Dirección de Red Tulum. La decisión busca evitar la interrupción del acceso a la movilidad de los usuarios mientras completan la documentación y realizan las gestiones correspondientes ante las Juntas Evaluadoras para renovar su acreditación.

La prórroga contempla la parte inferior del Certificado Único de Discapacidad (CUD) —documento que funciona formalmente como pase libre— para aquellos casos donde la fecha de vencimiento haya acaecido durante los años 2025 o 2026. El beneficio es gratuito, de carácter personal e intransferible, y resguarda los traslados destinados a actividades médicas, asistenciales, educativas, laborales, recreativas y sociales. Asimismo, cuando el CUD especifique la necesidad de asistencia, la gratuidad se extenderá al acompañante.

Esta resolución encuentra amparo en el artículo 22 de la Ley Provincial 814-A, normativa que consagra el derecho de las personas con discapacidad a trasladarse sin costo en el sistema de transporte colectivo de pasajeros de la provincia. Mientras rija este nuevo plazo, los beneficiarios podrán descargar los formularios e iniciar el proceso de renovación desde el sitio oficial de la Dirección de Personas con Discapacidad.

