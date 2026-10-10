El servicio de colectivos Red Tulum tendrá desvíos este martes 13 de octubre debido a las obras de repavimentación que realizará la Municipalidad de la Ciudad de San Juan sobre calle Santa Fe, en Capital. El corte abarcará el tramo comprendido entre avenida Alem y calle Sarmiento y afectará a líneas que circulan por distintos sectores de la provincia.

La medida fue informada por el Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Coordinación de Red Tulum. Para garantizar la continuidad del servicio durante los trabajos, las unidades circularán por calle Sarmiento, avenida Córdoba y avenida Alem.

Desde el organismo recomendaron a los usuarios consultar los recorridos antes de viajar y tener en cuenta las modificaciones mientras se desarrollen las tareas.

Qué líneas de colectivos estarán afectadas

Los desvíos alcanzarán a servicios que conectan Capital con varios departamentos. Estas son las líneas informadas por RedTulum:

Capital-Rivadavia: 103, 122, 123, 125, 160 y 161.

Rawson, Pocito y Sarmiento: 205, 206, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 244, 247 y 260.

Santa Lucía, 9 de Julio, 25 de Mayo y Caucete: 300, 301, 302, 303, 304, 305, 322, 345 y 364.

Albardón, Angaco, San Martín y Chimbas: 400, 402, 406 y 407.

Los cambios se aplicarán en el marco del corte programado para avanzar con la repavimentación de calle Santa Fe.

Dónde consultar los recorridos alternativos

Los pasajeros pueden consultar los detalles de los cortes y las modificaciones previstas en la plataforma oficial del Gobierno provincial, disponible en cortesdecalles.sanjuan.gob.ar.

La recomendación es verificar los desvíos antes de salir, especialmente quienes utilizan las líneas alcanzadas por la medida para trasladarse hacia Capital o regresar a sus departamentos.

Los recorridos alternativos permitirán mantener el servicio mientras se ejecutan las obras en el tramo afectado.