La acidez y el reflujo son molestias frecuentes, pero cuando aparecen de manera reiterada, afectan la vida cotidiana o se acompañan de determinadas señales de alarma, requieren una consulta médica. El doctor Sergio Montañez, gastroenterólogo, visitó Salud & Bienestar y explicó por qué se producen, qué factores pueden favorecerlos y por qué no siempre la alimentación es la única responsable.

“El reflujo gastroesofágico es la presencia de líquido o de contenido gástrico en el esófago”, explicó Montañez.

Es decir, parte del contenido que llegó al estómago vuelve hacia el esófago.

No todo se manifiesta como acidez

Entre las manifestaciones más habituales se encuentran la regurgitación y la pirosis, el ardor que se percibe detrás del esternón. Sin embargo, el reflujo también puede generar síntomas fuera del esófago. Ronquera, disfonía, carraspera o una sensación persistente de tener algo en la garganta pueden aparecer en algunos pacientes.

Dr. Sergio Montañez, gastroenterólogo

Montañez aclaró que estas molestias también pueden tener otros orígenes y necesitan una evaluación adecuada. Incluso la alimentación no explica por sí sola todos los episodios. El sobrepeso y la obesidad pueden favorecer el reflujo debido al aumento del volumen abdominal, mientras que el cigarrillo y ciertos hábitos cotidianos también pueden influir.

Comer rápido es uno de ellos. El especialista recordó que el vaciamiento del estómago puede demorar entre dos y cuatro horas, por lo que recomendó comer despacio, masticar correctamente y darle tiempo al organismo para realizar la digestión.

Cuándo consultar y evitar la automedicación

La frecuencia y la intensidad de los síntomas son claves.

“Si es una acidez continua, diaria, dos o tres veces al día, que a veces altera la calidad de vida”, señaló Montañez.

Eso indica que es necesario evaluar al paciente y determinar el tratamiento indicado.

También existen señales de alarma que requieren especial atención, como una pérdida importante de peso, anemia o un dolor intenso que dificulta las actividades habituales o el descanso. En determinadas personas, especialmente a partir de los 45 o 50 años y según sus antecedentes y síntomas, el médico puede considerar estudios como una endoscopía.

El gastroenterólogo también advirtió sobre el uso cotidiano de medicamentos sin indicación.

“La automedicación no la fomentamos, no la sugerimos”, remarcó.

Explicó que tomar un supuesto “protector gástrico” todos los días por el solo hecho de consumir otros medicamentos no siempre está justificado y puede tener efectos adversos.

Como medidas de cuidado, recomendó identificar qué alimentos generan molestias en cada persona, evitar excesos, comer con tranquilidad y consultar cuando los síntomas comienzan a repetirse.

Montañez también recordó la importancia de los controles clínicos periódicos, especialmente después de los 40 o 45 años. El estrés y los factores emocionales pueden influir en algunos síntomas digestivos, por lo que una evaluación profesional permite comprender cada caso sin atribuir automáticamente toda molestia a la comida.

Dato

Salud & Bienestar se transmite por HUARPE TV, a través de la señal 19.2 de TDA, y también puede verse por Kick y YouTube.