El Congreso tendrá una semana decisiva para el futuro de la reforma electoral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. Este martes 17 de noviembre, desde las 15, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se reunirá en el Salón Arturo Illia para intentar conseguir un dictamen favorable al proyecto, cuyo principal objetivo es suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones de 2027.

La Libertad Avanza llega a la reunión con ocho apoyos y necesita reunir diez firmas para avanzar con el despacho. El oficialismo cuenta con los seis integrantes propios de la comisión y el acompañamiento del radical Eduardo Vischi y la cordobesa Alejandra Vigo, de Provincias Unidas. Sin embargo, todavía busca sumar a otros legisladores para alcanzar la mayoría necesaria.

Entre las principales incógnitas aparecen las posiciones de los radicales Rodolfo Suárez y Flavio Fama, además del correntino Carlos "Camau" Espínola y la jujeña Carolina Moisés. El PRO también manifestó reparos sobre algunos puntos de la iniciativa, particularmente la incorporación de listas colectoras. Por su parte, los seis representantes del peronismo en la comisión anticiparon su rechazo.

La comisión está integrada por 19 senadores y es presidida por el libertario Agustín Coto. La negociación del Gobierno para conseguir los respaldos está encabezada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien mantuvo contactos con gobernadores aliados para acercar posiciones.

El proyecto ingresó al Senado el 22 de abril y desde entonces atravesó distintos intentos de tratamiento sin conseguir avanzar hacia un dictamen. La Casa Rosada aceleró las gestiones durante las últimas semanas y pretende llevar la iniciativa al recinto el jueves 26 de noviembre. Si consigue la media sanción, su tratamiento en Diputados quedaría para las sesiones extraordinarias de diciembre.

Los cambios que contempla la reforma

El borrador que circula entre los senadores incorpora modificaciones respecto de la iniciativa original. Uno de los cambios centrales es que no plantea eliminar definitivamente las PASO, sino suspenderlas exclusivamente para 2027. De esa manera, el mecanismo continuaría vigente en la legislación para futuras elecciones, salvo que el Congreso disponga otra modificación.

Otro de los puntos que genera negociaciones es la habilitación de listas colectoras. La propuesta permitiría que una misma fórmula presidencial pueda llevar dos listas diferentes de candidatos a legisladores nacionales dentro de la Boleta Única de Papel: una correspondiente a su propia fuerza política y otra de un partido aliado. La posibilidad estaría limitada al proceso electoral de 2027.

También se incorporó una versión de Ficha Limpia que impediría presentar candidaturas a personas con condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia antes del 31 de diciembre del año anterior a las elecciones.

El borrador incluye, además, modificaciones al financiamiento público y privado de los partidos y las campañas, cambios en las condiciones para presentar candidaturas, nuevas reglas de publicidad electoral y la eliminación de la obligatoriedad de los debates presidenciales. También propone que los representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur sean designados entre legisladores nacionales, en lugar de elegirse mediante el voto popular.

Con diferencias todavía abiertas entre el oficialismo y sus aliados, la reunión de este martes será determinante para establecer si el Gobierno consigue destrabar el proyecto y habilitar su discusión en el recinto antes de que termine noviembre.