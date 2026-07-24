El vicegobernador Fabián Martín se refirió al debate por la reforma electoral en San Juan y a la posibilidad de modificar el calendario de las próximas elecciones provinciales. Explicó que el proyecto aún está siendo analizado por el Ejecutivo, que la provincia aguardará la definición del sistema nacional antes de avanzar y remarcó que cualquier decisión sobre la fecha de los comicios será tomada por el gobernador Marcelo Orrego.

Martín indicó que la intención es que el esquema electoral provincial mantenga cierta sintonía con el que finalmente adopte la Nación, aunque recordó que San Juan tiene autonomía para definir su propio sistema.

En ese sentido, explicó que el proyecto de reforma todavía se encuentra bajo evaluación dentro del Gobierno provincial y que no habrá definiciones hasta conocer el rumbo que adopte el Congreso respecto del sistema electoral nacional.

especto del calendario electoral, el vicegobernador no descartó un eventual adelantamiento de las elecciones provinciales, aunque dejó en claro que esa decisión es una facultad exclusiva del gobernador.

"La definición de la fecha de las elecciones la tomará Marcelo Orrego", sostuvo al ser consultado sobre la posibilidad de desdoblar los comicios.

Sobre el armado político de cara a 2027, Martín aseguró que los partidos que integran el frente oficialista continúan trabajando de manera conjunta y planteó que el principal desafío será evitar la dispersión del voto no peronista.

Consultado por una eventual alianza con La Libertad Avanza, consideró que esa discusión deberá darse más adelante y aclaró que un acuerdo electoral no dependerá únicamente de la conveniencia política, sino también de compartir objetivos y coincidencias programáticas.

Por otra parte, el vicegobernador respaldó el viaje que realiza Marcelo Orrego a Nueva York para avanzar en la emisión de bonos destinada al financiamiento de obras de infraestructura.

Martín destacó que San Juan llega a esa instancia con una situación financiera sólida, cuentas ordenadas y un contexto favorable por la baja del riesgo país, factores que —según explicó— generan confianza entre los mercados internacionales.

Además, señaló que la mayor parte de los recursos obtenidos se destinará a la ejecución de obra pública, lo que permitirá impulsar la actividad económica y generar más de 3.000 puestos de trabajo en la provincia.