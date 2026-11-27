La suspensión de las PASO para 2027, la incorporación de Ficha Limpia y los cambios en la Boleta Única de Papel generaron opiniones contrapuestas entre los dirigentes políticos de San Juan. Después de que el Senado de la Nación aprobara la reforma electoral, referentes del oficialismo provincial y del peronismo expusieron sus posiciones, con argumentos que van desde el ahorro de recursos públicos hasta el impacto que tendrá la medida en la competencia interna de los partidos.

Entre quienes respaldaron la iniciativa se encuentra la diputada nacional de Producción y Trabajo, Nancy Picón, quien consideró positiva la eliminación de las primarias. "Esto no solo es un gran gasto menos para el Estado y debe ser algo que resuelva cada espacio político", sostuvo. También destacó la incorporación de Ficha Limpia y recordó que su espacio defendió esa propuesta desde que Marcelo Orrego y Lospenato fueron autores de una iniciativa sobre el tema cuando ocupaban bancas en el Congreso. "Siempre dimos quórum y defendimos esto", remarcó.

En la misma línea se expresó el vicegobernador Fabián Martín, quien consideró que la aprobación del Senado era previsible después de que el proyecto consiguiera dictamen la semana anterior. "Ya tenemos el sistema electoral para los cargos nacionales, para la elección nacional, que va a ser el último domingo de octubre", señaló. También anticipó que esperaba que el trámite legislativo avanzara favorablemente.

Por su parte, el senador nacional de La Libertad Avanza, Bruno Olivera, destacó que el aspecto central de la reforma es "la suspensión de las PASO 2027". El legislador también detalló otras modificaciones, como la posibilidad de votar la lista completa con una sola marca en la Boleta Única de Papel, la afiliación digital a los partidos mediante validación biométrica y la reducción del 50% de los espacios gratuitos de publicidad electoral. Además, mencionó la eliminación de las restricciones comerciales durante las jornadas electorales.

Del otro lado se ubicó el exgobernador José Luis Gioja, quien cuestionó duramente la decisión del Gobierno nacional. "Me parece que es un error, es un acto de mezquindad", afirmó. A su entender, la suspensión perjudica especialmente a los partidos que no son oficialistas, porque necesitan recursos y estructura para organizar una interna abierta y resolver sus candidaturas.

"Es muy difícil para los partidos que no son oficialistas poder dirimir candidatos", explicó. Gioja también defendió la participación ciudadana en la selección de postulantes: "En política, decidir que la ciudadanía participe en la vida de los partidos políticos es democracia". Además, consideró que la medida busca "entorpecer al peronismo" y generarle dificultades al justicialismo de cara a las próximas elecciones.

Mario Herrero, dirigente político y exlegislador, también cuestionó la decisión del Gobierno nacional. Consideró que Javier Milei utiliza las reglas electorales en función de sus conveniencias políticas y calificó de "mentira infame" la justificación económica para suspender las primarias. "Lo que se está perjudicando es el sistema de la democratización de la representación política", advirtió.

Herrero sostuvo que sin intervención, financiamiento y control del Estado, las agrupaciones políticas difícilmente puedan organizar internas abiertas. "Los partidos políticos no tienen ni la infraestructura en donde realizar una elección interna abierta, ni la posibilidad de elaborar certeramente padrones", explicó. También cuestionó que se presente el ahorro económico como argumento suficiente para eliminar un mecanismo que, a su entender, garantiza la participación ciudadana en la selección de candidatos.

Así, la reforma electoral nacional encontró entre los dirigentes sanjuaninos respaldos y cuestionamientos que anticipan una discusión política que no se limita a la suspensión de las PASO, sino que también involucra el papel del Estado, la autonomía de los partidos y la participación de los ciudadanos en la elección de sus candidatos.